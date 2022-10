Al via la seconda stagione di TIPO - Turismo Industriale Prato

Dopo l’avvio entusiasmante della prima stagione torna TIPO-Turismo Industriale Prato, il progetto di turismo industriale alla scoperta del più grande distretto tessile europeo che apre le sue porte per raccontare le storie che ne sono racchiuse.

TIPO propone ai visitatori un’esperienza unica, tra storia e contemporaneità, nel cuore delle manifatture pratesi, punto di riferimento in ambito internazionale per la qualità dei tessuti realizzati, con lavorazioni di alto livello pensate per le grandi maison della moda di tutto il mondo. Prato, polo fortemente innovativo, ha da tempo introdotto una filosofia green nelle proprie produzioni, a partire dal recupero delle materie prime. Sono 2.500 le imprese tessili in attività, con il 16% (18.660 unità lavoro) degli addetti del comparto italiano.

TIPO è un’esperienza di visita esclusiva in luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino, in cui è presente la mano di grandi architetti e si respirano le storie di coloro chi li hanno vissuti. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città del Museo del Tessuto, del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Mumat – Museo delle macchine tessili, come modello di imprenditorialità, cura dell'ambiente e progettazione culturale. Un “dentro e fuori” dalle archeologie industriali agli stabilimenti in attività, per toccare con mano i tessuti e la loro storia.

Per soddisfare le richieste e creare proposte sempre più coinvolgenti e “su misura”, la nuova edizione di TIPO proporrà nuove esperienze: TIPO tour, percorsi di trekking urbani lungo il filo dell’archeologia industriale (ultimo sabato del mese); TIPO kids, con laboratori proposti dal circuito museale e pensati per i visitatori più giovani (ultima domenica del mese, al pomeriggio); TIPO brunch, che rompe lo schema delle “solite” domeniche con visite esclusive nelle ex fabbriche seguite da degustazioni di prodotti del territorio (seconda domenica del mese).

A dicembre inoltre è in programma un’edizione speciale di TIPO dedicata al Natale e al tradizionale shopping delle festività. TIPO Christmas si svolgerà domenica 10 dicembre con un tour pomeridiano di shopping negli outlet di abbigliamento e accessori, coronato da un aperitivo finale.

Inoltre, a fianco di questa proposte sono disponibili gli itinerari di TIPO, percorsi di visita da svolgere in autonomia nelle aree della trasformazione urbana e industriale. Dalla fine del mese di ottobre saranno disponibili due proposte, in italiano e in inglese, dedicate al Polo Campolmi e ad Officina giovani.

La nuova stagione di TIPO ripartirà a ottobre e proseguirà fino ad aprile 2023. Nel corso del 2023 si svolgerà poi anche il TIPO Festival, una vera e propria rassegna di più giorni dedicata al turismo industriale.

Quella di Prato è stata un’intuizione azzeccata che esplora la nuova frontiera del turismo esperienziale valorizzando il DNA e la storia del territorio.

TIPO è promosso da Comune di Prato, Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione CDSE Centro di Documentazione Storico Etnografica; in collaborazione con i Comuni di Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Montemurlo, Vaiano, Vernio, e con Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci”, ACTE (Associazione Comunità Tessili Europee), Visit Tuscany, Prato Turismo. Partner organizzativo: Capviaggi.

IL PROGRAMMA OTTOBRE -DICEMBRE 2022

Sabato 29 ottobre, ore 14,30

TIPO Tour Il filo dell’acqua, alle origini del tessile pratese. Trekking urbano di archeologia industriale con incursioni teatrali dal Cavalciotto di Santa Lucia alla Gualchiera di Coiano

Domenica 30 ottobre, ore 15,30

TIPO Kids al Museo del Tessuto. ReFashion Kids. Laboratorio tessile per bambini e famiglie

Domenica 13 novembre, ore 11

TIPO Brunch Alla scoperta del Polo Campolmi. Visita e brunch in caffetteria.

Sabato 26 novembre, ore 14,30

TIPO Tour Antichi opifici e colori d’autunno lungo il fiume Itinerario dell’Alta Val Bisenzio tra tintorie storiche e mulini secolari.

Domenica 27 novembre, ore 16

TIPO Kids al Centro Luigi Pecci. Dritto e rovescio. Laboratorio tessile per bambini e famiglie.

SABATO 10 dicembre, ore 14,30

TIPO Christmas. Tour pomeridiano con shopping negli outlet di abbigliamento e accessori e aperitivo.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

www.tipo.prato.it

prenotazioni:

TIPO kids tel. 0574 1837859

TIPO tour e TIPO brunch tel. 0574 843500 (Capviaggi)