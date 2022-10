Ciclista travolto da un'auto a Marcignana, grave 87enne

Grave incidente ieri sera sulle strade di Marcignana, a Empoli, dove un uomo in sella ad una bicicletta è stato travolto da un'auto. È successo dopo le 20 in via Lucchese, la notizia è riportata stamani sul quotidiano Il Tirreno. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone tra cui il ciclista, un uomo di 87 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri di Empoli, per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica. Gravi le ferite riportate dall'87enne investito, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.