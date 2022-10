Dengue in centro a Lucca, disinfestazione in zona cattedrale

Sono terminate intorno alle 11.00 di questa mattina (5 ottobre) le operazioni di disinfestazione dell’area attorno alla cattedrale in centro storico, dove è stato segnalato ieri (4 ottobre) dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest un caso di febbre Dengue.

Questa mattina l’intervento è iniziato presto, intorno alle 7.30, ed è consistito nell’irrorare prodotti disinfestanti ordinari in maniera puntuale, all’interno di tombini, caditoie, fontane, sia negli spazi pubblici (vie e piazze) che in quelli privati (giardini, terrazze, cortili).

Sul posto è intervenuta la squadra della ditta Anticimex srl di Pisa, coadiuvata da addetti dell’ufficio ambiente del Comune di Lucca e alcuni agenti del Nucleo ambiente della Polizia Municipale. Volantini con riportato l’intervento e le sue motivazioni sono stati affissi e distribuiti in loco. Lo stesso sindaco Mario Pardini ha voluto essere presente all’avvio delle operazioni, per verificare che tutto procedesse nel modo più corretto e anche per tranquillizzare i cittadini, che hanno effettivamente dimostrato piena collaborazione, aprendo anche i loro spazi esterni privati per sottoporli alla disinfestazione.

Adesso che l’intervento è terminato, l’amministrazione comunale invierà un report completo all’Azienda USL Toscana Nord Ovest. I residenti dell’area in questione dovranno attenersi semplicemente al rispetto di poche regole: attendere due settimane per consumare nuovamente eventuale frutta e verdura che si sia trovata all’esterno al momento dell’intervento e utilizzare guanti lavabili per pulire mobili, arredi, giochi che siano rimasti fuori.

I cittadini che avessero necessità di maggiori informazioni, potranno telefonare, in orario di ufficio, ai seguenti numeri telefonici: 0583.442362 / 0583.442419.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa