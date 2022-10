Mercato in centro e negozi aperti, con l'autunno torna Empolissima

Tutto pronto per un nuovo appuntamento del mercato in centro storico a Empoli. Domenica 9 ottobre, dalle 8:00 alle 20:00, torna Empolissima, questa volta in versione autunnale.

Dopo gli ottimi risultati dell’edizione primaverile sarà confermato il nuovo format, concentrato tra via Roma e via Tinto da Battifolle con spazi ridisegnati e un’attenta selezione degli operatori.

"Un abbraccio ideale al centro storico – dichiara Luca Taddeini, presidente ANVA Confesercenti Firenze – con la nuova distribuzione dei posteggi abbiamo avuto coraggio, i risultati ci hanno dato ragione. Contiamo di esaltare al massimo la sinergia con i negozi attraverso una manifestazione più fruibile e strettamente collegata alle vie del ‘giro’ ".

La partenza dei banchi sarà dunque in Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire poi in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle.

"Finalmente sarà di nuovo Empolissima. – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli - Ottobre è un mese importanti per le nostre attività, ed iniziative come questa non possono che portare benefici al centro storico. Abbiamo fatto un lavoro importante di restyling per creare un percorso di eventi che, anche attraverso l’edizione di novembre, ci conduce al Natale".

Protagonista lo shopping con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi. Ce ne saranno per tutti i gusti, con il cambio stagione sia i banchi che le vetrine saranno fornite con le migliori novità per la stagione autunno/inverno. Abbigliamento, accessori, calzature, arredo casa sono solo alcune delle merceologie presenti, un’occasione davvero imperdibile.

Per consentire ai visitatori di godersi appieno il 'giro' durante tutto l’arco della giornata, diversi bar e ristoranti effettueranno il servizio sia a pranzo che a cena.

"Dopo il Mercato su' giardini, torna Empolissima nel centro della città - sottolinea l'assessore comunale al Commercio e alle attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini - La tradizione di Empolissima è solida, rappresenta un appuntamento immancabile del cartellone di eventi annuali in città. Questo evento ha una sua storia, un suo carattere: anche in questa edizione autunnale, sarà riproposto, dopo il successo registrato nell'edizione primaverile, il nuovo format che vede i banchi concentrati fra via Roma e via Tinto da Battifolle, così da agevolare la viabilità e la sosta. Resta invece immutata la sinergia fra negozi del centro e ambulanti, un aspetto significativo. E, auspicando in una bella giornata, nonostante il momento di difficoltà e preoccupazione, confidiamo in un primo shopping autunnale per molti".

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa