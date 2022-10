Il generale Giuseppe Magliocco prende il comando della guardia di finanza toscana

Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo D’Armata Fabrizio Cuneo, ha avuto luogo oggi, presso la caserma “Lido Gori” di Firenze, sede del Comando Regionale Toscana, la cerimonia del “passaggio delle consegne” tra il Generale di Divisione Bruno Bartoloni e il Generale di Divisione Giuseppe Magliocco.

Erano presenti le massime Autorità civili, militari e religiose a livello regionale, i Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale della regione, una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio presso i reparti dipendenti, nonché l’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Firenze ed i delegati della rappresentanza militare (Co.Ba.R).

Il Generale Cuneo ha espresso al Generale Bartoloni, che a breve sarà trasferito a Roma, dove assumerà la carica di Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza, i più profondi e sinceri ringraziamenti per l’attività svolta e per l’impegno profuso in ogni settore istituzionale, evidenziando che “Le Fiamme Gialle toscane negli ultimi quattro anni, nonostante il periodo difficile segnato dalla pandemia, hanno ulteriormente consolidato il proprio ruolo di polizia economico-finanziaria, confermandosi insostituibile presidio della legalità nella regione contro ogni forma di criminalità”, ed al Generale Magliocco, che gli subentra in questo prestigioso incarico di grande responsabilità, un caloroso augurio di “buon lavoro”.

Il Generale Magliocco, 57 anni, proveniente da Roma, ove ha retto il Comando cui è stato destinato il Generale Bartoloni, nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi sia in ambiti operativi che di staff presso il Comando Generale ed alle sedi di Palermo, Verona e Roma, nonché svolto rilevante attività pubblicistica, di docenza e seminariale in materie giuridico economiche alla Scuola Superiore Economia e Finanze, nonché presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria e l’Accademia del Corpo.

Il presidente della Regione Eugenio Giani si congratula con il generale di divisione Giuseppe Magliocco che da oggi assume l’incarico di comandante regionale Toscana della Guardia di finanza.

“Benvenuto e buon lavoro”, ha aggiunto Giani ringraziando per il lavoro svolto fino a oggi il generale di divisione Bruno Bartoloni che a breve sarà a Roma dove assumerà la carica di comandante del Comando tutela economia e finanza. “Si tratta di un prestigioso incarico- prosegue il presidente della Regione- delicato e di grande responsabilità. Sono certo che il generale Magliocco, per l’esperienza maturata nelle sedi di Palermo, Verona e Roma, svolgerà al meglio il suo compito in Toscana”.

Giani sottolinea l’importanza del lavoro svolto da Bartoloni: “Un impegno profuso con dedizione nelle Fiamme Gialle toscane- aggiunge il presidente- contribuendo ad accrescere il ruolo di polizia economico finanziaria contro ogni forma di criminalità. Per quanto di nostra competenza- conclude Giani- la Toscana sarà sempre al suo fianco”

