"Incontri-amo-ci", da 20 anni Fondazione File al fianco dei malati

Venerdì 7 ottobre File (Fondazione Italiana di Leniterapia) festeggia un anniversario importante: venti anni di impegno costante per la qualità della vita. Venti anni di assistenza, sollievo dal dolore, dignità della persona. Venti anni di volontariato, solidarietà, amore. Venti anni di valorizzazione della vita, anche quando la guarigione non è possibile.

L’appuntamento, dal titolo "Incontri-amo-ci", è alle ore 17 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. L'iniziativa è realizzata grazie al supporto della Fondazione Biagioni Borgogni e di Marchesi Antinori e patrocinata dal Comune di Firenze.

"Sarà un’occasione per ritrovarsi assieme alle persone che hanno rappresentato una tappa importante nel percorso di File, testimoni dei suoi valori e della sua storia - afferma la presidente di File, Livia Sanminiatelli Branca - e quindi, volontari, donatori, familiari delle persone assistite, soci fondatori, operatori sanitari, collaboratori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’associazionismo. Abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni, in pratica siamo già 'sold out'".

Sarà un incontro ricco di testimonianze, inframmezzato da momenti leggeri con performance artistiche dal vivo. In programma, l’esibizione del duo artistico dei Pastis composto dai fratelli Lanza, Marco, fotografo, e Saverio, musicista, con una performance originale per celebrare il compleanno di File. Poi sarà la volta della Scuola di Musica di Fiesole, con una cantante jazz accompagnata da un contrabbassista e delle allieve delle scuole di ballo Poiein Danza di Firenze e Accademia di Danza Città di Scandicci.

"Negli anni, File ha realizzato diversi progetti per avvicinare e coinvolgere ai nostri temi anche gli ambienti educativi in cui crescono i giovani (la famiglia e la scuola) - continua Livia Sanminiatelli Branca - E questo impegno sta dando i suoi frutti, visti i molti giovani che parteciperanno a questa nostra iniziativa. Tra l'altro, aiuteranno nell’accoglienza degli ospiti 10 alunni, tra ragazze e ragazzi, dell’Istituto Alberghiero Aurelio Saffi".

File è nata nel 2002 dal sogno di una persona speciale, la fondatrice Donatella Carmi Bartolozzi, e grazie al lavoro di un gruppo di fiorentini che si sono uniti ed impegnati per essere una presenza costante e organizzata nel sociale. E la sua missione, nel tempo, non è cambiata: File è cresciuta e si è confrontata con sfide sempre nuove, riuscendo a portare assistenza e sollievo a oltre 30.000 persone.

Fonte: File - Ufficio stampa