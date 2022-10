Istituti di garanzia: a Pisa tavola rotonda sulla figura del conciliatore civico

Venerdì 7 ottobre, alle ore 10, nell'Aula Magna storica del palazzo della Sapienza di Pisa (via Curtatone e Montanara 15), si terrà la tavola rotonda ‘La figura del conciliatore civico: una proposta per il diritto di cittadinanza’. L'evento sarà l'occasione per presentare il Corso di alta formazione ‘Le forme di risoluzione dei conflitti nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati’ organizzato dall'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, con il Consiglio regionale della Toscana e l'Università di Pisa.

A portare i saluti dell’Assemblea legislativa il presidente Antonio Mazzeo. Sono previsti gli interventi di Franca Mangano, capo ufficio legislativo del ministero della Giustizia; Stefano Ceccanti, membro della Camera dei Deputati; Paola Moreschini, vicepresidente dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione; Andrea Blasini dell’Università di Pisa. Coordinerà i lavori Alfredo Fioritto, professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università di Pisa.

I giornalisti che desiderano accreditarsi possono fare richiesta tramite mail a osservatorioconciliazione@gmail.com

Fonte: Toscana Consiglio Regionale