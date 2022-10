L'Oratorio di Sant’Antonio Abate a Pescia nella Giornata nazionale dedicata agli Ospedali Storici Italiani

Nella Giornata Nazionale dedicata agli Ospedali Storici Italiani c'è anche l'Oratorio Sant'Antonio Abate di Pescia. L'iniziativa è promossa dalla "Fondazione Santa Maria Nuova onlus" http://www.fondazionesantamarianuova.com/

Si tratta della prima Giornata nazionale dedicata agli ospedali storici italiani, organizzata da ACOSI- Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani, a seguito di un progetto nato nel 2019 che ha l'obiettivo di valorizzare un patrimonio storico-artistico ancora troppo poco conosciuto.

In tutta Italia vengono organizzate visite guidate gratuite: in Toscana l’iniziativa prevede tour gratuiti al percorso museale dell’Ospedale di Santa Maria Nuova e a San Salvi e l’apertura eccezionale dell’ex Ospedale “Misericordia e Dolce” di Prato e dell’Oratorio di Sant’Antonio Abate a Pescia che sarà aperto domenica prossima 9 ottobre.

Per partecipare è necessario prenotare entro Venerdì 7 Ottobre all’indirizzo

e-mail info@fondazionesantamarianuova.it:

Oratorio di Sant’Antonio Abate, Pescia

• ore 10.00 / 11.00 / 15.00 / 16.00

• 15 partecipanti per turno

• durata 45 minuti

L'Ospedale di Pescia come supporto organizzativo ha coinvolto l'Istituto Professionale "G. Sismondi-A.Pacinotti" di Pescia che ha messo a disposizione alcuni ragazzi per prepararli come guida all'iniziativa del 9 Ottobre.

Fonte: Ausl Toscana Centro