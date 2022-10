Nasce a Fucecchio la "Casa del Donatore", nuova sede per Fratres

Dopo 58 anni di storia, il gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio ha finalmente una sede di proprietà. Il Consiglio direttivo dell’associazione, che fino ad oggi era ubicata in affitto in piazza Vittorio Veneto, ha infatti deciso di acquistare il fondo in viale Bruno Buozzi 15 e dare vita ad una vera e propria "Casa del Donatore". Una scelta importante, giunta a coronamento di un percorso iniziato nel settembre 2021, che permette oggi all’associazione di avere una sede più consona ed adeguata alle proprie esigenze. All’inaugurazione, in programma domenica 9 ottobre, saranno presenti il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, Don Giorgio Rudzky, i rappresentanti del Centro Trasfusionale, del gruppo Fratres territoriale, regionale e nazionale, le Contrade del Palio di Fucecchio e molte associazioni del territorio. La giornata si aprirà alle ore 9 con la Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria delle Vedute, cui seguirà, alle 10, il momento dell’inaugurazione con il taglio del nastro e l’intervento delle autorità. Alle 10.30 in programma la premiazione delle classi vincitrici della 32° edizione del concorso "Tommaso Cardini" e della 7° edizione del concorso “Don Mario Santucci”, che si concluderà con la visita dei locali della nuova sede e un aperitivo di ringraziamento.

Per motivi organizzativi è gradita la conferma della partecipazione tramite whatsapp al 371 5922412 oppure tramite mail all’indirizzo gruppofucecchio@fratres.eu.

Il gruppo Fratres di Fucecchio conta 1186 soci, di cui 576 donatori attivi. Nel 2021 sono state effettuate 1146 donazioni e nei primi 9 mesi del 2022 sono state raggiunte le 867 donazioni, 20 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa