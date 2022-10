Oltre 58 milioni per Empoli, in 3 anni nuove scuole, un palazzetto e tante riqualificazioni

La giunta comunale di Empoli ha adottato il piano triennale dei lavori pubblici 2023-24-25, la cui approvazione definitiva avverrà in Consiglio comunale insieme al bilancio di previsione. Pertanto il piano adottato potrà subire modifiche fino all'approvazione del bilancio di previsione.

Nuove scuole nelle frazioni, nuove piste ciclabili, interventi di riqualificazione nel centro storico, a partire da Porta Pisana, ma anche interventi di realizzazione di parcheggi come quelli nelle frazioni di Pagnana e Pontorme, senza trascurare lo sport e il verde pubblico.

"E' grande la preoccupazione rispetto alla effettiva possibilità di approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, come tutti gli anni - spiega la sindaca Brenda Barnini - a causa dell'enorme incognita costi energetici. L'altra preoccupazione è che le cifre che noi mettiamo oggi come previsione di investimento sulle singole opere potrebbero subire grandi oscillazioni in virtù dei costi delle materie prime. Mai come quest'anno l'adozione del piano delle opere è espressione di un auspicio".

Si parla di un programma da oltre 58 milioni di euro nel prossimo triennio, dei quali poco più di 29 milioni nel 2023, circa 15.200.000 euro nel 2024 e poco meno di 14 milioni per il 2025.

Al centro, in particolare per il primo anno la volontà di proseguire in un'ottica di rigenerazione urbana del centro e delle frazioni.

Per il 2023 sono previsti il recupero delle porzioni su via Roma e via Giovanni da Empoli del complesso San Giuseppe (6,5 milioni), il consolidamento strutturale e la ristrutturazione di Palazzo Ghibellino, il restauro e il consolidamento di Porta Pisana con la pavimentazione e la riqualificazione della zona di via Lavagnini - Via Del Papa (tre interventi per una stima dei costi complessiva da oltre 3 milioni di euro).

E' poi prevista la realizzazione del nuovo gattile comunale (150mila euro). Oltre a questo nell'elenco sono previste la realizzazione della cassa di espansione dell'Orme per la messa in sicurezza idraulica del torrente (primo stralcio, 5,2 milioni), la realizzazione della mobilità ciclabile in attuazione del Biciplan (400mila euro) e l'ampliamento del nido e la realizzazione del nuovo parcheggio a Cortenuova (900mila euro). Nel 2023, fra l'altro, è prevista anche la realizzazione del nuovo teatro Il Ferruccio (9 milioni).

Passando al 2024, sono previsti fra i principali interventi il secondo stralcio della realizzazione del nuovo impianto di atletica (2,5 milioni), l'ampliamento del Museo della Collegiata, la realizzazione della scuola Carducci a Ponte a Elsa (demolizione e ricostruzione, 3 milioni), la riqualificazione del giardino pubblico di piazza Matteotti (200mila euro) e la riqualificazione e ristrutturazione degli ex Macelli (3,2 milioni).

Nel 2025 sono previsti fra l'altro l'ampliamento del sottopasso di via Pratignone (1,8 milioni), la realizzazione di un nuovo parcheggio a Pontorme e di uno a Pagnana (600mila euro), il nuovo palazzetto dello sport (3 milioni), la realizzazione e l'ampliamento della scuola primaria Don Bosco Ponte a Elsa (circa un milione), il secondo stralcio di opere per la messa in sicurezza idraulica del torrente Orme (2,2 milioni) e la realizzazione del prolungamento della circonvallazione Sud (1,5 milioni).

"Un piano delle opere che punta su manutenzioni e investimenti che cambieranno il volto di Empoli - sottolinea il vicesindaco del Comune di Empoli, Fabio Barsottini - Nel prossimo triennio abbiamo previsto di portare avanti l’attività di riqualificazione del centro storico, questa volta lato Porta Pisana e la realizzazione del nuovo teatro comunale nei pressi di piazza Guido Guerra. Altri investimenti sono pensati in molte frazioni di Empoli puntando ancora una volta su scuole, strade, piste ciclabili e la rigenerazione di spazi aperti. Un piano delle opere che prevedere anche investimenti importanti sulle manutenzioni stradali e degli immobili comunali che sono il presupposto per rendere più belli e vivibili i centri urbani della nostra città".

Altri interventi di sistemazione e riqualificazione riguarderanno spazi aperti nella frazione di Casenuove, l'incrocio fra la Sp 11 e la Sp 10 a Marcignana e Casa Cioni ad Avane.

Il piano triennale dei lavori pubblici 2023-24-25, per l'intero triennio, prevede inoltre oltre 5,5 milioni di euro per le manutenzioni, un 'pacchetto' che l'amministrazione comunale intende investire per la manutenzione stradale ma anche per gli interventi di manutenzioni straordinarie su cimiteri, immobili e impianti sportivi di proprietà comunali. L'obiettivo è garantire una viabilità più sicura, anche per i pedoni e gli utenti deboli della strada, e contrastare il degrado.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa