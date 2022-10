Pestaggi violenti tra ragazzi fuori dalle scuole, due casi a Pontedera e Pistoia

Violenza e pestaggi tra giovanissimi fuori dalle scuole. Due casi si sono verificati nei giorni scorsi, a Pontedera e Pistoia, come riportato dai quotidiani locali. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, mentre le vittime delle aggressioni hanno subito ferite e conseguenze fisiche.

A Pontedera il pestaggio è avvenuto al villaggio scolastico, area dove si trovano concentrati gli istituti superiori. Uno studente è stato aggredito con pugni e calci fuori da una scuola da un gruppo di due o tre coetanei. La scena sarebbe stata ripresa da un video, iniziato a circolare tra i cellulari e acquisito dai carabinieri, che indagano sulla vicenda. Il pestaggio sarebbe avvenuto davanti a decine di testimoni, mentre gli amici della vittima sarebbero intervenuti per strapparlo dalla violenza degli aggressori, che avrebbero continuato a picchiare il giovane anche quando si trovava già a terra semincoscente. L'aggressione sarebbe scaturita per futili motivi.

Altro episodio simile a Pistoia dove un 14enne è stato picchiato da almeno tre minorenni fuori da una scuola superiore, in viale Pacinotti, lunedì pomeriggio. La vittima avrebbe riportato la frattura di una costola e un trauma cranico. Dopo l'aggressione il 14enne si sarebbe allontanato dal luogo poi, quando le condizioni si sono aggravate, avrebbe riferito ai genitori quanto successo. Accompagnato in ospedale al San Jacopo, dove è stato curato, i genitori hanno sporto denuncia in questura. Secondo prime ricostruzioni i tre aggressori avrebbero aspettato la vittima vicino a scuola, con l'obiettivo di picchiarlo, facendo pensare ad una sorta di spedizione punitiva. Sul fatto sono in corso le indagini della polizia.