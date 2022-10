Droni, tecnologia, incontri, modernità: a Pisa parte l'Internet Festival

Connessioni ubique, sistemi democratici alla prova della Rete, Orwell nel Metaverso: è pronto ad aprire le porte al futuro Internet Festival 2022, la manifestazione che da 12 anni indaga il nostro rapporto con l’innovazione e il digitale, declinato quest’anno sotto l’hashtag #imperfezione. Giovedì 6 ottobre a Pisa la prima giornata della kermesse sarà inaugurata dalla conferenza stampa ufficiale, ospitata dalla sede del Comune di Pisa (via degli Uffizi, 1) in Sala delle Baleari alle ore 12. Seguirà il taglio del nastro con le istituzioni regionali – attesi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, gli assessori regionali a Innovazione e Istruzione, Stefano Ciuoffo e Alessandra Nardini– insieme alle istituzioni pisane - il sindaco di Pisa, Michele Conti e il presidente della provincia, Massimiliano Angori – insieme ai rappresentanti di CNR, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. L’appuntamento per il taglio del nastro è alle ore 13 alle Logge dei Banchi, destinate a ospitare installazioni interattive e punti informativi durante tutta la durata del festival (fino a domenica 9 ottobre), oltre a fare da quinta allo street-palco di Pisa Open Stage, la stazione tecnologica per suonare dal vivo prenotandosi tramite una app, già sperimentata con successo durante la scorsa edizione di Internet Festival.

Decine gli appuntamenti in diverse sedi della città, aperti al pubblico (prenotazione consigliata su www.internetfestival.it), con una coda di appuntamenti online fino a dicembre. Tra gli appuntamenti principali della prima giornata “Toscana digitale diffusa e connessa. Opportunità e progetti per raggiungere tutti” (Scuola Normale Superiore, ore 14.30), incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale all’innovazione tecnologica Stefano Ciuoffo, il sindaco di Pisa Michele Conti, il sindaco del Comune di Vecchiano Massimiliano Angori, l’amministratore delegato di Infratel Italia Marco Bellezza, il direttore organizzazione, pianificazione e sviluppo progetti della Fondazione Ugo Bordoni, Alessio Beltrame. Modera il Responsabile della Transizione Digitale della Regione Toscana Gianluca Vannuccini.

A sviscerare il rapporto tra i sistemi democratici e il web, invece, saranno la sociologa Donatella Della Porta e il docente della Scuola Superiore Sant’Anna ed editorialista Francesco Strazzari, intervistati da Claudia Vago rispettivamente alle 14.30 e alle 16 al Centro Congressi Le Benedettine dell’Università di Pisa, sui risvolti geopolitici della guerra.

Al via anche le presentazioni dei libri per la sezione Book(e)Book, per uno sguardo alla letteratura ai tempi di internet: ospiti dell’incontro condotto da Francesca Gorini sempre al Centro Congressi Le Benedettine (ore 17) Ezio Alessio Gensini e Leonardo Santoli, a cui si aggiungerà in collegamento video Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare ma anche volto televisivo reduce da una stagione di Ballando con le Stelle.

Il regista di “Orwell 1984” Micheal Radford, invece, presenzierà – a distanza – l’incontro “Dal Grande Fratello orwelliano al Metaverso”, in programma alle ore 18 al Cinema Arsenale, con proiezione del film a seguire. La serata prosegue alle ore 21 con “Come la settima arte ha disegnato il Metaverso”. Da “Tron” a “Matrix” passando per “Nirvana” e l’immaginario spielberghiano. Incontro con il critico Emanuele Rauco, autore del volume “Bigger Boat: il cinema di Steven Spielberg”, e proiezione di “Ready Player One”. In collaborazione con Libreria Ghibellina.

In parallelo si aprono anche i T-Tour, attività laboratoriali dedicate a ragazzi delle scuole e agli adulti, a condurre i partecipanti in un altrove popolato dagli ologrammi. Tra gli eventi clou l’incontro I Giovani e la rete, imperfezioni e perfettibilità (Centro Congressi Le Benedettine ore 11- 12.30) moderato da Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili, con alcuni degli influencer più seguiti dalla Gen Z: il fiorentino Wikipedro il wine influencer Stefano Quaglierini, l’attivista Diletta Bellotti e Leila Belhadj Mohamed, esperta di geopolitica, diritti e protezione dei dati.

Per tutta la durata di IF2022 la città di Pisa si presenterà ancora più interattiva, tra installazioni ed esperienze di gaming fruibili dal pubblico tra le Logge dei Banchi e il Centro Congressi Le Benedettine dell’Università di Pisa, tra cui quella di Legambiente in tema di Agenda 2030, il contest gourmet “Il gusto dell’imperfezione”, promosso da Confesercenti Toscana Nord in collaborazione con alcuni ristoranti cittadini, e il gioco Go, check, click, una sfida interattiva a spasso per Pisa che venerdì 7 e sabato 8 consentirà di vincere premi per 5mila euro e conoscere la città oltre la Torre. Il contest coinvolge 82 negozi ed è realizzato con il supporto di ConfCommercio e Confesercenti. Sono destinati a restare, invece, i percorsi turistici interattivi pensati dal Comune di Pisa per suggerire percorsi tematici alternativi a quelli più classici della città della Torre: una serie di QR Code identificati dalla Croce di Pisa guidano i viaggiatori tra storie, aneddoti, antico e contemporaneo, con testi, video e musica. L’iniziativa sarà presentata ufficialmente domenica 9, dalle 10 alle 11.

Gli appuntamenti con la Regione Toscana

Internet Festival si parte. Domani, giovedì 6 ottobre, nella giornata di apertura della dodicesima edizione, in programma a Pisa fino a domenica 9 ottobre, sono tre le iniziative che vedranno la presenza della Regione Toscana e dei suoi amministratori.

Si inizia alle 9.30 nella Sala Azzurra della Scuola Normale superiore in Piazza dei Cavalieri 7, con l’iniziativa dedicata agli “Uffici di Prossimità. La Giustizia più vicina ai cittadini” a cui partecipa l’assessore regionale ai sistemi informativi e all’e-government, Stefano Ciuoffo.

Si prosegue poi alle 11.00 al Centro congressi Le Benedettine dove è in programma l’incontro riservato alle scuole e dedicato a “I Giovani e la rete, imperfezioni e perfettibilità”. Lo conduce Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili. Partecipano Wikipedro, Leila Belhadj Mohamed, Paolo Atzeni, Stefano Quaglierini, Diletta Bellotti.

Infine alle 14.30 nella Sala Azzurra della Scuola Normale superiore l’iniziativa su “La Toscana digitale diffusa e connessa” a cui partecipano il presidente della Regione, Eugenio Giani, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, al presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, all’ad di Infratel Italia, Marco Bellezza, al direttore organizzazione, pianificazione e sviluppo progetti della Fondazione Ugo Bordoni, Alessio Beltrame, al direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, e al direttore di Irpet, Nicola Sciclone. Modera Gianluca Vannuccini, direttore regionale ai Sistemi Informativi, Infrastrutture tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana.

Droni in volo

La tecnologia dei droni per la pubblica amministrazione sarà protagonista delle giornate del 7 e 8 ottobre all’Internet Festival in corso a Pisa: Anci Toscana e Regione Toscana hanno organizzato quattro eventi sull’uso di questi innovativi strumenti, che hanno enormi potenzialità e sono sempre più utilizzati soprattutto per le attività di prevenzione e accertamento.

La mattina di venerdì 7 ottobre sono previsti due laboratori per le scuole superiori presso il Centro Congressi le Benedettine, con rilievo fotografico attraverso drone, dimostrazione e spiegazioni delle tecniche di rilievo e ricostruzione digitale. Sabato 8 mattina, nella sede della Scuola Normale Superiore, è in programma la conferenza “Fotogrammetria da droni, cloud e competenze specifiche nella PA. Stato dell’arte e discussione”, dove interverranno ospiti di rilievo, alcuni enti sperimentatori della Piattaforma di Fotogrammetria Toscana e un rappresentante di Enac. Seguirà un incontro riservato agli enti aderenti al progetto.

Nei pomeriggi sia del 7 che dell’8 ottobre (dalle 14 con replica alle 16 e accesso libero) nei pressi del Ponte di Mezzo sarà possibile assistere a rilievi con drone; a seguire, presso le Logge dei Banchi dimostrazioni e spiegazioni delle tecniche di rilievo e ricostruzione digitale.

Le iniziative si collocano nell’ambito di un progetto di Regione Toscana e Anci Toscana, che nasce con l’obiettivo di avvicinare e supportare le amministrazioni nell’adozione di tecnologie e approcci innovativi, che possano agevolare l’uso della fotogrammetria e della creazione di modelli 3D e semplificare concretamente le attività dagli uffici tecnici. Sono già 21 i soggetti aderenti al progetto, che a fine 2022 compirà quasi un anno di sperimentazione: Comuni, Unioni, Città Metropolitana di Firenze, Università di Firenze-Dagro e Arpat.

Questa iniziativa – afferma l’assessore regionale alle infrastrutture digitali e ai sistemi informatici, Stefano Ciuoffo - si inserisce tra quelle che la Regione Toscana ha promosso, in questo caso attraverso un ottimo rapporto di collaborazione con Anci Toscana, nell’ambito dell’Internet Festival di Pisa. Siamo di fronte ad un progetto innovativo, che vede la partecipazione di numerosi soggetti istituzionali e che ci conduce a grandi passi verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nel campo della fotogrammetria negli anni sono stati compiuti decisi passi avanti, ma adesso grazie ai droni possiamo farne di ulteriori, così da rendere sempre più agevole il lavoro degli uffici tecnici degli Enti locali.

“L'uso della tecnologia offerta dai droni - commenta Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e delegato Anci Toscana all'Innovazione - rivela enormi potenzialità, e risulta utile ed efficace per semplificare numerose attività tipiche delle amministrazioni locali, come i rilievi dell’ufficio tecnico, la rilevazione di sinistri da parte della Polizia municipale, il monitoraggio dei cantieri, l’aggiornamento del catasto incendi boschivi, il monitoraggio ambientale. La collaborazione con la Regione in questo campo sta ottenendo ottimi risultati, e grazie all'impegno comune sono sempre di più i Comuni che utilizzano questi strumenti. Per la PA tenere il passo con l'innovazione tecnologia è fondamentale per essere efficienti, prima di tutto nell'interesse dei cittadini".

Nel corso di questi mesi diversi enti hanno ospitato eventi on site, organizzando assieme a Regione e Anci rilievi attraverso droni e dimostrazioni sulla piattaforma di fotogrammetria nei propri territori. I materiali sono stati condivisi in una community on line aperta agli aderenti al progetto e arricchiti con articoli e video-pillole su tematiche di dominio prodotte da Anci Toscana.

Anci Toscana ha creduto e investito in questo ambito a già partire dalla primavera del 2021, anche attraverso la propria Scuola formativa, per offrire ai Comuni corsi sia rivolti a operatori della PA, sia per la preparazione all’esame per pilota di droni (fino a 500 grammi in ambito urbano e fino a 24,9 kg in ambito rurale/extra urbano); inoltre sono stati organizzati webinar di sensibilizzazione sull’utilizzo dei droni e sulle applicazioni delle immagini acquisite.

Fonte: Ufficio stampa