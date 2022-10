Puliamo il mondo, scuole protagoniste a Empoli

Tutto pronto per l'edizione 2022 di Puliamo il mondo riservata alle scuole del territorio. Inizialmente in programma venerdì 30 settembre 2022 e rinviata causa maltempo, si terrà venerdì 7 ottobre: dalle ore 9 alle 12, alunne e alunni delle classi quarta e quinta delle scuole primarie aderenti al progetto saranno impegnati a ripulire aree di giardini interni o adiacenti ai plessi scolastici, parchi urbani e piazze. Un'azione che metteranno in campo, debitamente muniti di guanti, sacchi, pinze e pettorina, con l'aiuto dei docenti. Un bis dopo lo svolgimento dell'appuntamento di Puliamo il mondo, promossa da Legambiente per sabato 1 ottobre: in quel caso, i volontari empolesi si sono occupati di ripulire il parcheggio della stazione ferroviaria in via XI Febbraio.

"L'appuntamento di sabato scorso, nonostante il maltempo dei giorni precedenti - sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente, Massimo Marconcini - ha visto la partecipazione di volontari pronti a dare una mano a pulire il parcheggio di via XI Febbraio. Adesso tocca alle scuole che ringrazio per aver compreso la necessità del rinvio dell'iniziativa e per aver confermato la loro presenza. E' un bellissimo messaggio, un messaggio che racconta la voglia di dare una mano al pianeta, una voglia che cresce di anno in anno insieme ai numeri dei partecipanti. E proprio i numeri fatti registrare in termini di partecipazione da parte delle scuole sono il segnale di come la sensibilità verso i temi ambientali stia aumentando nella nostra città".

L’iniziativa per le scuole, promossa da Legambiente in collaborazione col Comune di Empoli e la partecipazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A., vuole promuovere anche un'azione di sensibilizzazione sul tema dell'ambiente e del rispetto di esso: per questo, Alia Servizi ambientali S.p.A, nell'occasione, ha messo a disposizione guide informative sul ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata da distribuire ai partecipanti, insieme alle attrezzature (sacchi e guanti). Numeri alla mano sono 427 gli alunni coinvolti nell'edizione 2022, 9 scuole, 20 classi, 35 insegnanti, che entreranno in azione insieme ai preziosi volontari delle associazioni del territorio Arca, Auser Filo d’Argento, Croce Rossa Italiana, Legambiente, Misericordia, Pubbliche Assistenze e alcuni addetti dell’ufficio ambiente comunale. Entrando nel dettaglio, dall’Istituto Comprensivo Empoli Est partecipano le scuole ‘Carducci’, ‘Leonardo da Vinci’, ‘J. Carrucci’ Pontorme e ‘C. Colombo’ Ponzano, mentre dall'Istituto Comprensivo Empoli Ovest le scuole ‘G. Galilei’ Avane, ‘Carlo Rovini’ Cascine, ‘Pascoli’ Corniola, ’Lorenzoni’ Ponte a Elsa e ‘Busoni’ Pozzale.

Gli alunni si 'prenderanno cura' di queste aree:

scuola Carducci, giardino interno alla scuola;

scuola L. Da Vinci, Piazza Matteotti;

Pontorme J. Carrucci, Parco di Serravalle;

scuola di Corniola, parco di Corniola attiguo alla scuola;

scuola Ponzano C. Colombo, giardino interno alla scuola e giardino adiacente alla scuola;

scuola Avane G. Galilei, giardino Piazza Cavalieri;

scuola Cascine C. Rovini, Parco di Cascine Carraia;

scuola Ponte a Elsa T. Lorenzoni, giardini davanti alla scuola;

scuola Pozzale F. Busoni, giardini davanti alla scuola.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa