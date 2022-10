Da Capraia e Limite una raccolta fondi per un macchinario dell'ospedale di Empoli

“Respiriamo Insieme” è il nome dell’iniziativa benefica che si è svolta sabato sera, 1 ottobre, nella sede della Società Canottieri Limite 1861 AsD a Limite sull’Arno.

“In questo momento dettato ancora dalle difficoltà causate dal Covid19, la Società Canottieri Limite con il concorso della Mac Autoadesivi, Confindustria Firenze e il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, hanno attivato una serie di iniziative, come lo scorso anno, per sostenere nell’immediato la cura dei pazienti e il sistema sanitario”, ha sottolineato il Presidente della Canottieri Filippo Busoni durante i saluti di benvenuto.

A promuovere l’iniziativa “ Respiriamo Insieme” il Prof. Roberto Tarquini, Direttore Medicina Interna 1, per favorire l’acquisto di un apparecchio per la ventilazione meccanica non invasiva da destinare all’ospedale San Giuseppe di Empoli e che ha ringraziato i presenti per la loro sensibilità con l’obiettivo di supportare con grande generosità la struttura ospedaliera e il reparto ad alta intensità.

Oltre 150 persone hanno risposto all’invito ed hanno aderito alla serata che ha trovato anche il sostegno di molti sponsor del territorio attivando così una lotteria che ha contribuito ulteriormente alla raccolta fondi.

Il sindaco Alessandro Giunti ha ringraziato la Società Canottieri e Antonella Capaccioli, Amministratore delegato della Mac Autoadesivi che ha organizzato e coordinato la serata, insieme a tutti coloro che con spirito di partecipazione, a partire dai cittadini, hanno creato nel territorio questa piattaforma di solidarietà favorendo una comunità inclusiva che si fa carico dei bisogni degli altri.

La serata, come ha evidenziato il consigliere regionale Enrico Sostegni, è stata anche un’occasione per ringraziare tutto il circuito di persone che lavorano nel sistema sanitario regionale e che ne permettono con forte senso di responsabilità e abnegazione il buon funzionamento.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa