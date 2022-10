Rotary Club Castelfranco, tour storico-culturale a Volterra

Domenica 2 Ottobre il club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno inferiore in collaborazione con il Club di Volterra ha organizzato un tour storico culturale a Volterra alla scoperta di luoghi e personaggi che hanno reso questa città un’eccellenza non sono in Italia ma in tutto il Mondo.

Il Club Rotary di Volterra in collaborazione con il Rotaract ha accompagnato i partecipanti durante tutta la giornata. Per prima cosa è stata fatta una visita alle necropoli Etrusche ad ipogeo del Portone, collocate appena fuori le mura antiche di Volterra, sito di un eccezionale interesse storico anche se non particolarmente conosciuto. Successivamente i partecipanti hanno raggiunto un nuovissimo scavo archeologico per ammirare un sito di assoluta novità. Un recente scavo ha portato alla luce un antico anfiteatro romano al quale gli esperti attribuiscono un alto valore storico e architettonico considerate le sue considerevoli dimensioni.

Oggetto del tour in terra volterrana è stata anche la visita alla Casa-Museo Consortini collocata proprio davanti all’ammirevole Chiesa di San Giusto. Qui abitò e vi svolse anche buona parte della sua attività lo scultore multimaterialista Raffaello Consortini. Se Volterra è conosciuta in tutto il mondo lo deve anche al Consortini, uno scultore che ha realizzato opere di stile classico e realista con l’impiego di diversi materiali, dall’alabastro al legno, dalla terracotta al gesso fino a sperimentare il cemento.

Non poteva mancare una visita a Palazzo Viti collocato nel centro storico di Volterra. Il Palazzo, risalente al 1500, fu dimora nel 1800 di Giuseppe Viti noto commerciante di alabastri che fece la sua fortuna acquisendo importanti commesse in America ma soprattutto in Asia. Fu uno dei personaggi più importanti della Volterra ottocentesca e tutt’oggi il Palazzo conserva collezioni di dipinti, opere in alabastro, vetrine e ceramiche. La visita si è conclusa alla Torre del Maschio, una splendida struttura che si trova all’interno della fortezza medicea di Volterra.

Nella medesima giornata del 2 Ottobre una delegazione del Club Rotary Castelfranco di sotto ha collaborato alla realizzazione e partecipato all’evento organizzato dalla Fidapa di San Miniato presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi che ha visto come relatore il noto nutrizionista Dr. Ciro Vestita.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto