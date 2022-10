Sognare Teatro Famiglie, la magia del palcoscenico a San Miniato

Dal 9 ottobre al 31 ottobre, alle ore 17:00 giunge alla decima edizione la rassegna S, al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Una rassegna di spettacoli per bambini e famiglie con compagnie professioniste per assaporare la magia del teatro, far rivivere le fiabe e storie originali sul palcoscenico, in un clima di condivisione e di incontro con una varietà di linguaggi artistici, dal teatro di figura, alle ombre, al teatro d’attore.

Domenica 9 ottobre ore 17:00 apre IL LUPO E I SETTE CAPRETTI di Serena Cercignano, Ilaria Gozzini e Angelo Italiano, con Serena Cercignano, Ilaria Gozzini, uno spettacolo che, tra ombre e teatro d’attore, reinterpreta la nota fiaba dei Fratelli Grimm e indaga i temi della paura e dell’inganno, ma anche dell’astuzia e dell’importanza dei genitori come guida per i propri figli.

Domenica 16 ottobre ore 17:00 sarà la volta di ACQUAMATTA di Nata Teatro, di e con Cinzia Corazzesi, uno spettacolo di burattini per parlare del bene più prezioso: l’acqua, del suo uso e abuso, dell’inquinamento e del valore infinito che essa può avere.

Tra comicità e satira e immancabili gag e bastonate prende vita un viaggio tra i racconti di diversi tradizioni.

Domenica 23 ottobre ore 17:00 va in scena un “putiferio di fiabe” con POVERO RE, drammaturgia Alessandra Bedino, con Lucile Ducron e Matteo Nigi, regia Simona Arrighi. In una casetta molto strana nel bel mezzo di un bosco ci sono prigionieri due ragazzi, due fratelli che non sanno chi sono, dove sono e da dove vengono e non possono uscire. Non hanno le sembianze né di principi né hanno poteri speciali, ma sono allegri e pasticcioni e hanno un grande appetito e le provviste sono terminate.

Lunedì 31 ottobre ore 17:00, in occasione della festa più spaventosa dell’anno, l’ultimo appuntamento è AAAH! agghiaccianti avventure ad Halloween del Teatrino dei Fondi, Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri.

È assicurato un divertimento da brivido alla scoperta di mirabolanti racconti, misteriose avventure e bizzarre creature. Storie paurose creeranno l’atmosfera del terrore e, allo stesso tempo, battute e lazzi renderanno lo spettacolo piacevole e divertente per i piccoli!

BIGLIETTI

Adulti 7 € | Bambini 5 €

Info e prenotazioni

370 – 3687878 / 0571 462835

comunicazione@teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa