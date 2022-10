Sport nei Parchi, a Serravalle la ginnastica artistica e il pattinaggio

Il progetto “Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), arriva anche a Empoli con un’iniziativa in programma sabato 8 ottobre 2022 dalle 10 fino alle 13, al Parco di Serravalle. Lì aprirà le porte al pubblico una nuova area “Urban Sport Activity e Weekend”.

Il Comune di Empoli è infatti protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. Sarà la Legend di Sport e Salute Stefano Tilli a guidare la mattinata di sport e socialità: ex velocista italiano e campione europeo indoor dei 60 metri piani a Budapest 1983, è stato per due anni il detentore del record mondiale dei 200 metri piani indoor con il tempo di 20"52, stabilito a Torino il 21 febbraio 1985, ancora oggi record italiano.

"L'adesione a questo progetto – spiega l’assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi – rappresenta un segnale chiaro di condivisione delle nuove linee di indirizzo in ambito sportivo, che specialmente dopo la pandemia vedono la necessità di maggiore utilizzazione degli spazi all'aperto che si trovano all'interno di ogni città e che se fino a ora erano utilizzati solo a fini ricreativi, adesso si stanno caratterizzando anche per un aspetto di impiego ludico-motorio. Nelle regioni del nord europa questa era già una tendenza in atto, sono contento che l'Italia abbia recepito questa tendenza e che Empoli sia in prima fila nell'adeguarsi ad essa".

Le tre associazioni sportive ammesse al progetto sono: Asd Hockey Empoli, Brusciana 1965 e Delfini Ginnastica Artistica.

Il progetto di Empoli parteciperà a un’idea più ampia, un'idea di palestra a cielo aperto che abbraccia tutta Italia e unisce le persone attraverso lo sport e gli spazi aperti. “La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Nel corso della mattinata, spazio alle attività sportive fin dalle ore 10 (l'accoglienza dei partecipanti avrà inizio alle 9.30). A portare i saluti dell'amministrazione comunale sarà presente l'assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi. Interverranno anche Alessandro Viti, segretario Sport e salute Toscana, di Damiano Sforzi, responsabile Sport Anci Toscana e di Emanuela Marconcini, coordinatore tecnico del progetto empolese.

L'evento ricade all'interno della Settimana europea dello Sport, in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre: ne fanno parte tutti gli eventi fra il primo settembre e il 15 ottobre. L'iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa