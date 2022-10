Talenti digitali, con Var Group e Salesforce corso all'Its Prodigi di Empoli

Sarà realizzato in collaborazione con Salesforce, azienda Cloud di San Francisco, leader globale nel CRM (Customer Relationship Management), il corso biennale Frontend Backend Developer in partenza alla fine di ottobre all’Education Center di via Piovola a nella sede di ITS Prodigi di Empoli. Un’occasione formativa messa in campo grazie alla lunga e consolidata relazione tra Var Group, azienda del Gruppo Sesa - tra i fondatori della scuola ITS Prodigi - e l’azienda californiana.

L’ITS Prodigi, con sede a Empoli, Pisa e Arezzo, è la prima scuola del circuito ITS dedicata all’informatica e al digitale in Toscana. Con target i ragazzi dai 18 ai 29 anni ha l’obiettivo di formare professionisti dell’ICT (Information and Communication Technologies) con expertise direttamente spendibile nel mondo del lavoro.

Il corso, che verrà adottato nelle tre sedi, inizierà ad Empoli e vedrà la realizzazione di attività speciali promosse da Salesforce. Var Group e Salesforce parteciperanno attivamente al progetto ITS Prodigi mettendo a disposizione docenti provenienti dal mondo dell’impresa con l’obiettivo di formare ragazzi specializzati sulle soluzioni Salesforce.

Alla fine del corso Frontend Backend Developer, gli studenti conseguiranno un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework).

L’offerta didattica prevede sia formazione in aula sia momenti di incontro come quella presso la sede di Salesforce a Milano e numerosi incontri con testimonianze da parte di consulenti esterni.

Grazie all’attivazione di borse di studio ad hoc, sarà inoltre possibile ottenere le certificazioni sui tre livelli Salesforce: Administrator, Developer I e Javascript I, attualmente molto richieste dal mercato del lavoro.

ITS Prodigi, promosso dalla Regione Toscana e inserito nell'ambito di Giovanisì, è un progetto fortemente voluto da un gruppo di imprese, associazioni di categoria, agenzie formative, comuni, scuole e università dell’empolese valdelsa e area fiorentina, Pisana, e dei territori di Siena-Arezzo.

“La collaborazione con Salesforce – afferma il Presidente della Fondazione ITS Prodigi Paola Castellacci - è una garanzia di qualità e attenzione alle prospettive concrete dei ragazzi. Il corso Frontend Backend Developer permetterà a 25 allievi di formarsi su tecnologie all’avanguardia e maturare conoscenze pratiche, attualmente molto richieste dal mondo del lavoro, come quelle che certificano le competenze sulle soluzioni Salesforce”.

“La formazione di giovani talenti da inserire nel mondo del lavoro è da sempre tra i nostri obiettivi. – Commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group – Siamo pertanto orgogliosi di essere a fianco di Salesforce e della Fondazione ITS Prodigi nel creare un’occasione concreta di crescita personale e professionale mettendo a sistema forze ed esperienza. Siamo consapevoli di quanto sia necessario creare una formazione di qualità che renda i giovani da subito pronti per il mondo del lavoro, in modo da colmare il gap tra domanda e offerta del nostro settore”.

“Entro il 2026 il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di 36.000 talenti digitali specializzati su soluzioni Salesforce, un contributo notevole per tentare di colmare il gap di competenze e soddisfare la richiesta delle aziende. – spiega Mauro Solimene, Country Leader Salesforce Italia – L’istituzione degli ITS è certamente la strada giusta e a Var Group va fatto un vero e proprio plauso per il lancio di questa iniziativa che s’inserisce perfettamente all’interno del nostro programma Digital Talent Factory”.

Il termine ultimo per iscriversi al corso è il 10 ottobre. Per inoltrare la propria candidatura è necessario compilare i moduli scaricabili dal sito di ITS Prodigi e consegnarli, insieme ai documenti richiesti, alla Fondazione ITS Prodigi scegliendo una della modalità presenti nel Bando di Selezione (mail, raccomandata, consegna a mano) oppure inviandoli in allegato a una mail indirizzata a itsprodigi@pec.leonet.it. È possibile, inoltre, richiedere maggiori informazioni scrivendo a info@itsprodigi.it o telefonando al numero 0571 76650.

Fonte: Var Group