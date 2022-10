Tasso alcolemico al doppio del consentito, una denuncia a Pontedera

Fermato all'alt, è risultato avere un tasso alcolemico al doppio del consentito. Per questo a Pontedera è scattata la denuncia per una persona, alla quale è stata ritirata inoltre la patente di guida. Il controllo è avvenuto nell'ambito di servizi, svolti dai carabinieri della Compagnia di Pontedera, volti alla verifica delle condotte alla guida, soprattutto in caso di ebbrezza alcolica, per la sicurezza della circolazione stradale.

Nel corso di diversi posti di controllo, sia nelle zone del centro che sulle principali arterie di comunicazione del circondario, i militari hanno fermato l'auto. Al volante una persona risultata all'etilometro con un tasso di 1,00 g/l, superiore ai limiti della legge e per la quale sono dunque scattate denuncia e ritiro della patente.