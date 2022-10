Trasporto scolastico, riaperte le iscrizioni per i posti residui. Domande fino al 17 ottobre

I servizi educativi e scolastici del Comune di Pisa informano che sono riaperti i termini per presentare la domanda per il il servizio del trasporto scolastico per l’anno 2022-23, rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori, esclusivamente per i posti rimasti residui sugli itinerari già stabiliti.

È possibile presentare domanda a partire da oggi, mercoledì 5 ottobore, e fino alle ore 12 del 17 ottobre, esclusivamente in modalità on-line, accedendo al link del sito web del Comune di Pisa: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa.

L’accesso al sistema di iscrizione on line avviene tramite:

·SPID di II livello (SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati). Per le differenti tipologie consultare il seguente indirizzo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;

·CIE (carta di identità elettronica). Per l’accesso è possibile consultare il seguente indirizzo: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/software-cie/;

·TSN (tessera sanitaria nazionale). Per l’accesso è possibile consultare il seguente indirizzo: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns .

Le informazioni e l’avviso pubblico del trasporto scolastico sono disponibili sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione “Educazione e scuola – Trasporto Scolastico”, al link https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/trasporto-scolastico

Per avere informazioni e chiarimenti sulla presentazione delle domande è possibile rivolgersi alla mail trasportoscolastico@comune.pisa.it oppure ai numeri telefonici 050 910739-717-718. L’Ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Le informazioni e i chiarimenti circa gli itinerari possono essere inoltrati all’Ufficio Economato-Provveditorato- Autoparco alla mail: provveditorato@comune.pisa.it.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa