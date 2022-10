A Firenze si apre 'Earth Technology Expo 2022', tra i protagonisti anche i Vigili del fuoco

Si è aperta oggi alla Fortezza da Basso di Firenze la seconda edizione di Eart Technology Expo, fiera dedicata alla salvaguardia dai disastri naturali, alla gestione delle emergenze, alla prevenzione da pandemie. Tra i protagonisti e i rappresentanti dei diversi e più avanzati settori della tecnologia sono presenti con un proprio stand anche i Vigili del fuoco. Nello spazio a loro riservato segnaliamo i mezzi tecnici all’avanguardia che consentono oggi ai Vigili del fuoco una più efficiente ricerca delle persone scomparse, anche in acqua. Un altro gioiellino tecnologico in dotazione al Corpo Nazionale qui in mostra è il sistema che, attraverso l’analisi dei dati satellitari, permette una rapida e precisa individuazione delle aree soggette a eventi catastrofici, come incendi boschivi o allagamenti dovuti ad alluvioni.

Alla giornata inaugurale era presente il Capo Dipartimento, prefetto Laura Lega, che ha partecipato alla tavola rotonda “Mare climaticum nostrum”, dedicata all’evoluzione del clima e al suo impatto sull’ambiente causato dall’azione umana. Il prefetto Lega ha parlato della recente alluvione che ha funestato il territorio delle Marche: “Occorre gestire il territorio, sia esso rurale che cittadino, ponendo attenzione alle sue specificità”. Quale esempio di governo del territorio ha portato i dati a chiusura della campagna AIB 2022, che registrano 5000 interventi in meno rispetto allo scorso anno: “Il Corpo Nazionale, ad esempio, con l’istituzione dei presidi rurali è riuscito a garantire una più efficiente ed efficace azione di prevenzione sul territorio, unita a una più rapida risposta nell’ambito del soccorso urgente in aree più esposte a rischio incendi boschivi e di prossimità”.