Cade l'intonaco al Fermi-Da Vinci, ripartono le lezioni dopo tre giorni di stop

Dopo la sospensione delle attività ordinata per tre giorni, giovedì 6 ottobre si torna a scuola in una parte del Fermi-Da Vinci di Empoli. Al secondo piano del plesso di via Gaetano Fabiani, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 ottobre, si è verificato un crollo.

Non ci sono feriti né gravi danni alla struttura. Le reti protettive messe qualche anno fa hanno fatto il loro dovere: i calcinacci venuti giù sono stati fermati prima di finire a terra. A accorgersene sono stati studenti e studentesse la mattina del 3 ottobre. Subito è stata disposta la sospensione delle attività per 200 giovani, ovvero undici classi (3V Acc, 1U Est, 3C Tur, 2P Acc, 3R SSAS, 1Q Est, 1V Acc, 3S SSAS, 2C Tur, 3A Tur, 2A Tur).

Dopo aver allertato la Metrocittà, sono giunti sul posto dei tecnici che hanno fatto le verifiche del caso e dato l'ok al ritorno in classe. Oggi, 6 settembre, studenti e studentesse saranno regolarmente tra i banchi. In questi tre giorni di sospensione non è stato possibile attivare la didattica a distanza.

La scuola stessa scrive: "I tecnici della Città Metropolitana di Firenze hanno effettuato tutti i controlli del caso e verificato che non sussistono criticità strutturali comunicando pertanto l'agibilità dei locali".

E mentre sui social network c'è chi si scaglia contro la scuola, la mente torna a qualche anno fa quando un simile crollo si verificò sempre nell'istituto di Empoli. Da allora sono state montate le reti protettive, decisive in questo caso.