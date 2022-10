Già sold-out la cena di beneficenza in memoria di Erina Mariotti

L’appuntamento è per mercoledì 12 ottobre, a Villa Sonnino, ma le prenotazioni sono già chiuse da tempo. È la grande cena di beneficenza organizzata dall’associazione Erina, quest’anno organizzata per aiutare l’A.G.B.A.L.T. di Pisa, che offre sostegno e ospitalità alle famiglie che hanno in cura i propri figli al reparto oncologico pediatrico di Pisa.

“L’ultima volta abbiamo pensato alla ricerca oncologica – esordisce Elisa Leoni, presidente dell’associazione Erina – e siamo riuscite a fare una donazione di 6.000 euro allo staff del Prof. Tommaso Simoncini dell’Università di Pisa, per la sua importante ricerca sul tumore alle ovaie.”

“Quest’anno invece ci dedicheremo a un’altra causa, altrettanto importante – interviene la vicepresidente Valentina Leoni - abbiamo deciso di dare una mano alle famiglie in difficoltà, che devono trovare supporto e alloggio, magari a centinaia di chilometri da casa, per stare vicine ai propri figli affetti da tumore o leucemia. E per questo abbiamo scelto l’A.G.B.A.L.T. di Pisa. Alla cena sarà presente la dott.ssa Eva Parola, che ci descriverà la loro attività. Quello che fanno è fondamentale e merita il nostro sostegno.”

L’associazione Erina nasce infatti nel 2021 in memoria di Erina Mariotti, imprenditrice conosciuta e per molti anni al fianco del marito Ivano Leoni e alle figlie Elisa e Valentina.

“Nostra madre non c’è più – le parole di Elisa e Valentina - e la nostra famiglia oggi è interamente impegnata nel dare una mano a chi sta incontrando, adesso, le difficoltà che abbiamo affrontato noi. Perché oltre al dolore umano, la malattia porta con sé grandi disagi quotidiani che possiamo e dobbiamo mitigare, di cui dobbiamo farci carico tutti, come collettività.”

“E il nostro territorio al solito si fa trovare pronto e di questo ne siamo orgogliose. Ringraziamo infatti le associazioni Frida, Amici di Elia, Soroptimist e BNI Cuoio, per la presenza e il sostegno. Ringraziamo il Presidente dell’hospice di Empoli Carlo Farsetti, che farà un suo intervento. E un giusto ringraziamento anche al Comune di San Miniato, che ci ha concesso il patrocinio. In ultimo, ma certo non per ultimo, un enorme ringraziamento al Centro Sirio che ci ha espresso vicinanza con una donazione molto importante.”

“E un ringraziamento speciale lo dobbiamo all’artista Paolo Staccioli, che ha creato una scultura meravigliosa: “Angelo”, curata da Filippo Lotti. La scultura sarà messa in palio in una lotteria di beneficenza la sera stessa della cena. Un ulteriore motivo di orgoglio, nel nome di Erina Mariotti.”

Fonte: Associazione Erina