Conto alla rovescia per la Fiera di San Costanzo! Come da tradizione, torna a Ottobre uno degli appuntamenti più importanti della città, quest'anno con la direzione artistica di Fabio Saccomani che ha portato una serie di novità!

Una fiera all'insegna degli spettacoli, del gioco e dell'arte, nonché una fiera ricca di un bellissimo mercato.



Oltre al luna park (aperto già dal 6 ottobre), assolutamente da non perdere è il ricco programma di spettacoli che Domenica 9 animerà una serie di postazioni.

Spettacoli per grandi e piccini, in Piazza Valli, Piazza della Chiesa, Largo d'Appiano, in Via Sauro, per non parlare degli spettacoli itineranti!



Alle ore 19, in Piazza della Chiesa, grande spettacolo di chiusura della domenica:

UNITE della compagnia di danza aerea e acrobatica BILIKU, che ci terrà a testa all'insù!

Qui il ricco programma online.

Lunedì 10 , in occasione della festa del Patrono di Ponsacco, il centro storico continuerà ad ospitare l'area expo, e per i più piccoli alle ore 16:00 laboratorio di bolle!

Ma non solo, a partire dalle ore 15:00 laboratorio di semi cultura a cura del Biodistretto Valdera. Dopo una breve presentazione dei semini e delle loro curiose forme, ogni bambino potrà sceglierne uno e creare un piccolo libro in cui raccontarne la storia.

Il materiale fornito per il laboratorio sarà tutto naturale.

Primo gruppo di lavoro (max 10 bambini-a partire da 6 anni) dalle ore 15:00 alle ore 16:00, secondo gruppo (max 10 bambini-a partire da 6 anni) dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Per info e prenotazione: Erika - tel. 3406244240 - mail erikak@iol.it