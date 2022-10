Controlli della municipale in via Faenza: verifiche su 49 attività

Quasi 50 attività controllate e 34 sanzioni elevate di cui la maggior parte per irregolarità sull’occupazione di suolo pubblico. È questo l’esito dei controlli effettuati ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale in via Faenza. Gli agenti dei Nuclei Speciali e della Polizia di Comunità hanno passato al setaccio 49 tra pubblici esercizi, minimarket, attività in sede fissa, call center, internet point e alberghi. Particolare attenzione è stata dedicata alle regole relative all’occupazione di suolo pubblico e sono state 25 le sanzioni per irregolarità sia relative al mancato rispetto del regolamento dei tavoli che per le occupazioni con dehor (sanzioni da 50 a 500 euro per il regolamento dei tavolini a cui si aggiungono 170 euro per violazione del Codice della Strada). Cinque le multe per violazione dell’articolo 19 del Regolamento di Polizia Urbana riguardante l’esposizione di merce appesa fuori dall’attività (160 euro). Tra le altre sanzioni elevate due per la mancata esposizione dei prezzi (1.000 euro), una per la vendita irregolare di superalcolici elevata a un locale senza il bagno come prescritto dal Regolamento Unesco (1.000 euro) e una per irregolarità riscontrate in una bilancia (500 euro). Inoltre alcune attività saranno oggetto di ulteriori accertamenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa