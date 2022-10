Diventare operatore museale, il Siaf organizza un corso apposito

A partire dal 13 gennaio 2023 avrà inizio la settima edizione del percorso formativo per Operatore museale, il corso della Scuola Internazionale di Alta Formazione che si caratterizza sempre più per un taglio attuale ed innovativo, uno dei pochi esempi in Italia in grado di adottare un'interpretazione del profilo professionale molto aggiornata, coerente con i nuovi fabbisogni dei musei, sempre più incentrati su competenze transdisciplinari.

Il corso, articolato in 7 moduli, vuole essere un esempio in grado di presentare una visione nuova, aperta con coraggio al futuro, da incentivare, favorire, far crescere. Per questa edizione è previsto un laboratorio in presenza dedicato alla progettazione culturale. Il laboratorio si rivolge a operatori e responsabili di istituzioni pubbliche, organizzazioni, associazioni, soggetti pubblici e privati, che vogliono confrontarsi con il mondo della progettazione culturale per migliorare le strategie e gli obiettivi della propria organizzazione.

La giornata di formazione aiuterà i partecipanti, in modo concreto e non accademico, non solo ad individuare gli elementi per impostare una progettualità che risponda ai requisiti di bandi e call, ma fornirà strumenti tecnici per comprendere al meglio necessità ed opportunità offerte dal patrimonio culturale e come metterle a valore attraverso sinergie di rete vincenti e innovative, coerenti con la propria mission, ma anche con il budget a disposizione, per costruire e sviluppare un nuovo posizionamento, definire la propria struttura gestionale, attrarre nuovi sostenitori e rendere visibile la propria identità.

In collaborazione con i Musei di Volterra e il Comune di Volterra, con AMLI (Associazione nazionale Musei Enti locali), l’iniziativa si rivolge ad un pubblico su scala nazionale, sarà erogato infatti quasi per intero tramite piattaforma web, che ha consentito lo scorso anno di raggiungere una vasta platea di utenti, dagli studenti, ai laureati, agli addetti ai lavori. Il corpo docente è composto da esperti del settore provenienti dal mondo accademico e delle professioni.

