Folgorato sul lavoro, operaio finisce al pronto soccorso

Un operario è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

L'operaio è stato estratto vivo ed è tutt'ora in osservazione al pronto soccorso.

L'uomo era su un cestello in quota e stava lavorando, quando ha subito una scarica elettrica. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, avvenuto intorno alle 12 di oggi, giovedì 6 ottobre, in via Vicarese a Vicopisano.

Per consentire le operazioni di soccorso é stata necessaria la collaborazione del Gestore per interrompere la linea elettrica (15.000 Volts).

