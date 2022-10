Lavori di manutenzione all’ex ospedale San Giovanni di Dio in Borgognissanti

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di rifacimento delle facciate e delle coperture dell’ex ospedale San Giovanni di Dio in Borgognissanti a Firenze. Verranno effettuate opere di manutenzione riguardanti il rifacimento delle facciate esterne lungo via Borgognissanti e via del Porcellana, e delle coperture. In attesa di ritrovare una destinazione funzionale adeguata alle caratteristiche di prestigio storico e culturale della struttura, le opere sono finalizzate alla migliore conservazione del bene, fondato alla fine del '300 e già appartenuto alla famiglia Vespucci.

Gli interventi riguarderanno la manutenzione e il rifacimento degli intonaci ammalorati, il ripristino degli elementi lapidei e la sostituzioni e manutenzione degli infissi esterni. I lavori alle coperture garantiranno una migliore conservazione dell'immobile. Le opere previste comporteranno un investimento di € 1.550.000 e avranno una durata di 10 mesi.

I lavori, gestiti dagli Uffici tecnici aziendali, sono diretti dallo Studio Spira srl di Firenze ed eseguiti dalla ditta Edilizia Sangiorgio srl di Reggello.

Le origini dell’ospedale risalgono alla fine del ‘300 ma la grande ristrutturazione che ha portato alla nascita dell’ingresso con il suggestivo scalone, è del ‘700. L’ospedale è rimasto a Borgo Ognissanti fino ai primi anni ’80 quando l’attività ospedaliera è stata trasferita nel nuovo San Giovanni di Dio a Torregalli.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO