Firenze ospita l'esterna di MasterChef Polonia, salta la tappa a Siena

La città di Firenze diventa lo sfondo per la sfida in esterna dei concorrenti di MasterChef edizione Polonia. Secondo Toscana Film Commission, ente regionale che si occupa delle produzioni cinematografiche e televisive in loco, Firenze sarà solo una delle città toscane toccate dalla produzione del programma di cucina. Infatti anche Livorno ha visto la troupe di Tvn Polska e i concorrenti del popolare show.

Come vedete dalle foto, piazza Santa Croce è stata la location scelta per la sfida ai fornelli, ma non possiamo pensare che tutta la città di Firenze sia stata mostrata ai telespettatori polacchi.

Ad accogliere i concorrenti in Piazza Santa Croce, i presentatori Magda Gessler e Michel Moran insieme al consigliere comunale Mirco Rufilli per il saluto della città di Firenze.

Secondo quanto riportato sul sito Siena News, proprio la città del Palio sarebbe dovuta essere il luogo principale per la puntata ma la produzione poi ha voluto trasferirsi altrove. Nessun ostacolo invece a Firenze, dove ben altre grandi produzioni hanno trovato spazio (addirittura un inseguimento in auto per un film su Netflix).