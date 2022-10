Le moto delle forze dell'ordine si trovano a Pistoia: 50 mezzi in città

Come avvenuto lo scorso anno, sabato 8 ottobre la Polizia Municipale di Pistoia celebra la Giornata della sicurezza stradale dei motociclisti organizzando in piazza del Duomo la seconda edizione del motoincontro. Si tratta di un evento svolto in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e il Moto Club Valdibure Pistoiese, che sarà aperto a tutti i tipi di moto, sia private sia delle Forze dell’ordine. Al momento si sono già preregistrati e dati appuntamento a Pistoia circa una cinquantina di centauri provenienti da tutta Italia.

Il programma della giornata avrà inizio alle 15.30 con l’accredito dei partecipanti, seguito alle 16 dal saluto delle autorità. Alle 16.30 si terranno attività di promozione sulla sicurezza stradale e poi una dimostrazione e prove di abilità motociclistica.

Alle 17.30 sarà possibile ammirare le motociclette durante la sfilata prevista nelle principali vie e piazze della città, dopodiché avrà inizio il motogiro verso le colline pistoiesi, fino a raggiungere il Signorino.

Un pomeriggio, quello organizzato dalla Polizia Municipale di Pistoia, per condividere la passione per le due ruote e porre l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.

Per partecipare al motoincontro, presentarsi in piazza del Duomo alle 15.30 per la registrazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa