"Not a single story, fermati a pensare, storie in tramvia", Gest e Nosotras insieme contro la violenza di genere

Sabato 8 ottobre 2022 dalle 18 alle 19 nello Spazio Istituzionale della Fiera di Scandicci, Nosotras, onlus dalla parte delle donne, e Gest, la società che gestisce la tramvia, presentano un’anticipazione della campagna “Not a Single Story. Fermati a pensare – Storie in tramvia”, un progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere che sarà presentato integralmente fra poche settimane, con la proiezione di una prima miniserie di quattro video ambientati sulla tramvia di Firenze.



Si tratta di quattro storie che aiutano a comprendere situazioni comuni di violenza di genere. Il tono dei video è ironico e leggero.



All’incontro interverranno Khadra Omar Osman, “Nosotras un impegno per l’empowerment delle donne dal 1998”, Annarita Bonanata, “Un logo social per una campagna popolare”, Fiamma Negri e Giusi Salis di Farm, “Mai più occhi neri. Un’altra narrazione”, Valentina Ferrini, “Gest - La tramvia veicola la campagna Not a Single Story".



“È capitato anche a te?”, è scritto nella presentazione dell’iniziativa, “Riconoscersi nell’altro, nell’altra. Capire quanto ognuno di noi può aver subito direttamente, o aver visto, situazioni di piccole quotidiane violenze. Perché, come scriveva qualcuna un po’ di tempo fa, il male è estremamente banale, così come la violenza. Banale ma non di scarso peso e rilievo: determina e modifica i percorsi di vita di tantissime di noi. Grazie al lavoro di sceneggiatura di Fa.R.M., alle interpretazioni di otto attori del territorio, alle riprese video di Marco Pasquini, alla grafica di Annarita Bonanata e al supporto di Alina Flores Alvarado, Cristiana Chiarantini, Luca Hosseini e Alessio Bedendi oggi siamo pronte alla preview in occasione della Fiera di Scandicci, e poi ‘Not a Single Story’ sarà pronto per diffondersi in città”.

