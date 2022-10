Noves, Calcinaia e 'Il mondo della creatività': gemellaggio con la cittadina francese

Dopo gli anni della pandemia è ripresa con vigore proprio nel 2022 l’intensa stagione dei gemellaggi che, dapprima, ha visto amministratori e cittadini del Comune di Calcinaia ospitare nell’ultimo weekend del “Maggio Calcinaiolo” le delegazioni di Noves, Amilly e Vilanova del Camì e poi, ricambiare la visita con l’intenzione di rivivere emozioni e rinnovare quei legami che solo il gemellaggio può creare.

L’ultimo appuntamento ufficiale di quest’anno è stato quello organizzato dal Comitato di Gemellaggio del Comune di Noves presieduto da Alain Beltrando che si è svolto nel fine settimana dal 16 al 18 Settembre.

Tre giorni in cui in una parte del delizioso comune della Provenza francese si è ricominciato a parlare un idioma familiare, ad ammirare deliziosi lavori di artigianato locale e riassaporare gusti decisamente italiani.

In effetti attraverso “Il mondo della creatività” ideato dal Comitato di Gemellaggio di Noves molti cittadini di Calcinaia e Fornacette hanno avuto l’opportunità di esporre piccole opere d’arte e far assaggiare prodotti tipici del nostro territorio.

Per cui tra magnifici sculture in legno, opere in ferro, fiori pitturati, lavori all’uncinetto, terracotte antiche, minuziose ricostruzioni di torri e armi medievali, aromi di trippa, crostini e porchetta, oltre a deliziosi cocktail si è consumato all’insegna del divertimento e dello stare insieme il weekend che ha celebrato il 25esimo anniversario tra il Comune di Noves e quello di Calcinaia.

Il momento istituzionale più importante della tre giorni è stato sicuramente l’inaugurazione di uno spazio all’interno del territorio di Noves intitolato proprio al nostro Comune. Ecco allora che il Vice Sindaco del Comune di Calcinaia, Flavio Tani, l’Assessore del Comune di Noves, Pierre Ferrier, la Vice Presidente del Comitato di Gemellaggio di Calcinaia, Patrizia Pellegrini e il Presidente del Comitato di Gemellaggio di Noves, Alain Bertrando, hanno svelato la targa dell’Espace Toscan Calcinaia.

Insomma un nuovo meraviglioso incontro che ha riavvicinato Calcinaia agli amici della Provenza, che ha portato la creatività italiana fatta di arte, cibo e colori in terra francese, impreziosito anche dalla bellissima musica intonata dalla splendida voce di Laura Beltrando accompagnata da Romain Simeray. Un weekend indimenticabile per i cittadini del nostro territorio che l’hanno vissuto e ci auguriamo anche per i gemelli transalpini che hanno potuto scoprire le tradizioni e specialità che rendono unica Calcinaia e la Toscana.