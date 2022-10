Sabato 8 ottobre dalle ore 10 alle 12, in occasione della diciottesima Giornata Contemporaneo, sarà organizzato Tempo di Osservazione, un percorso guidato tra le opere d’arte contemporanea del Palazzo Senza Tempo di Peccioli.

La Fondazione Peccioliper partecipa per il quindicesimo anno consecutivo alla Giornata del Contemporaneo, l’evento annuale promosso dall’Associazione dei Musei d’Arte contemporanea (AMACI), dedicato all’arte e al suo pubblico, che coinvolgerà un migliaio di realtà in Italia confermandosi così come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal pubblico del contemporaneo, e che nell’arco di ventiquattro ore permetterà di conoscere meglio musei, fondazioni e gallerie, prendere parte a dibattiti, visite guidate e laboratori, entrando attivamente in contatto con l’arte del presente.

Tempo di osservazione è una passeggiata attraverso le opere d’arte contemporanea del Palazzo Senza Tempo di Peccioli, che vuole dare valore proprio al tempo di osservazione che un’opera richiede, attraverso l’aiuto di una guida, si affronterà una piccola camminata quasi performativa, che dia la possibilità di soffermarsi sulle opere presenti. Il pubblico sarà invitato a guardare, comprendere e addentrarsi nelle opere, condividendo opinioni e impressioni dovute a un tempo di visione sufficiente per capire quello che le opere vogliono dire.

Il tempo di osservazione è un tempo personale, può essere breve, lungo, molto lungo. Se questo, poi, è legato all’osservazione di un’opera d’arte diventa ancora più intenso, più peculiare. E ancora, da tempo personale ha la capacità di diventare collettivo e comune, quindi condivisibile.

Photo-souvenirs A 45°, 5 colori + nero e bianco di Daniel Buren, Dai su fammi un sorriso e Ma che voglia di prenderti per mano di Vittorio Corsini e Senza Titolo di Jeppe Hein, saranno protagoniste di questa osservazione. L’intento del percorso è quello di non fermarsi alla mera spiegazione dell’opera d’arte, ma di comprenderla e guardarla da più punti di vista, compreso quello della suggestiva terrazza del Palazzo, poi condivisi tra i partecipanti.

Il Palazzo è “senza tempo” così come speriamo possa essere il tempo da dedicare alle opere d’arte.

Ingresso libero

Gradita la prenotazione inviando una mail a info@fondarte.peccioli.net, oppure telefonando allo 0587 672158

Ritrovo presso l’Ufficio Turistico di Peccioli (Piazza del Popolo, 5) alle ore 10

Per conoscere le altre opere di arte contemporanea diffuse sul territorio comunale di Peccioli, potete visitare il sito www.fondarte.peccioli.net/opere/

Fonte: Ufficio Stampa