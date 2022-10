Torna il Progetto Mammella di Fondazione ANT, visite gratuite a ottobre

Anche quest’anno torna a Scandicci l’appuntamento con la prevenzione dei tumori della mammella per le donne sotto i 45 anni grazie all’impegno di Fondazione ANT sul territorio

L’iniziativa è stata resa possibile dal sostegno e dalla collaborazione del Comune di Scandicci e dalla collaborazione di Croce Rossa Italiana. La sessione di ottobre rappresenta la seconda parte del programma di prevenzione di ANT in questo comune dopo le visite di Progetto melanoma organizzate nel mese di maggio.

Le giornate di visite che saranno completamente gratuite e sono riservate alle cittadine di Scandicci e si svolgeranno il 17 e 24 ottobre presso gli Ambulatori di Croce Rossa Italiana in Via Vivaldi 2 a Scandicci. Nelle due date sono previste 32 visite senologiche con ecografia mammaria che sono riservate alle donne sotto i 45 anni

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica al n.3490693571. Sarà possibile prenotare chiamando soltanto dal 10 al 14 ottobre dalle 9,30 alle 13 e fino ad esaurimento posti.

“Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione oncologica che da 15 anni offriamo gratuitamente ai cittadini e alle cittadine della Toscana – commenta Simone Martini, Delegato di Firenze di Fondazione ANT– anche grazie al sostegno e alla triangolazione con enti pubblici e aziende virtuose che scelgono di occuparsi del benessere delle comunità in cui operano. Dopo l’esperienza di Progetto melanoma di maggio, resa possibile dal contributo dell’azienda CSO, torniamo ad essere presenti con un altro importante progetto. Ringrazio vivamente l’Amministrazione Comunale di Scandicci che è stata una delle prime a rendersi conto del valore del nostro lavoro e la Croce Rossa che di nuovo ospiterà gratuitamente le visite nei propri ambulatori. L’attività di prevenzione è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui l’epidemia Covid-19 ha forzatamente messo in secondo piano tante patologie, di cui temo si potrà vedere la ricaduta, in tutta la sua gravità, in un prossimo futuro.”

Per sapere come sostenere ANT per i progetti di prevenzione e avere informazioni sul servizio di assistenza domiciliare per i malati di tumore che ANT effettua anche nel territorio di Scandicci, è possibile chiamare la Delegazione ANT di Firenze al n. 055.5000210 o scrivere a delegazione.firenze@ant.it.

Il programma mensile delle giornate di prevenzione oncologica di ANT è consultabile sul sito ant.it/toscana

Fonte: Ufficio stampa di Fondazione ANT