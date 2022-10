Risparmio energetico e ambiente, il progetto SOLE a Bruxelles e a Prato

E’ stato molto interessante e partecipato il contributo del progetto europeo Sole alla Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW): sia a Bruxelles con l’intervento ad una delle sessioni principali dell'evento e poi alle Giornate dell'Energia Sostenibile a Prato. Entrambe le iniziative hanno rappresentato un'occasione estremamente importante per la divulgazione del Progetto Sole, che vede Anci Toscana come capofila, grazie ai suoi interventi di riqualificazione energetica e alla sua campagna di comunicazione Act Green rivolta a politici, esperti e cittadini.

Durante la sessione di Bruxelles del 28 settembre, si è tenuto il confrnto con rappresentanti spagnoli, greci, italiani e giordani sui diversi progetti sull’efficienza energetica co-finanziati dal programma ENI CBC MED. La sessione ha illustrato esempi di come eseguire ristrutturazioni energetiche di edifici pubblici economicamente vantaggiose su entrambe le sponde del Mediterraneo.

Contestualmente, il Comune di Prato, l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR Spa) e Anci Toscana hanno realizzato a Prato una serie di eventi che sono stati anche protagonisti del programma ufficiale delle Giornate dell'Energia Sostenibile 2022. All'iniziativa hanno partecipato oltre 300 studenti e 43 docenti, tutti appassionati e coinvolti. Sono stati proposti tre tipi di workshop: per la scuola dell'infanzia (con i ‘giardini in scatola’ realizzati dai bambini con piantine nelle scatole di uova); per la scuola primaria (con un progetto per divenire consapevoli contro gli sprechi di energia) e per la scuola secondaria (per imparare come ridurre energia e leggere una bolletta). I riscontri sono stati ottimi, con azioni preziose per sensibilizzare i più giovani verso la tutela dell’ambiente e il risparmio energetico, temi quanto mai importanti per il futuro delle nuove generazioni.

Il progetto SOLE è finanziato con fondi europei attraverso il Programma ENI CBC Med con oltre 3 milioni e mezzo di euro; oltre ad Anci Toscana ne fanno parte l’Agenzia Regionale Recupero Risorse (società in house della Regione Toscana); National Technical University di Atene, Grecia; Alexandria Chamber of Commerce, Egitto; Confederation of Egyptian European Business Associations, Egitto; Comune di Prato, Italia; Royal Scientific Society/National Energy Research Center, Giordania; Municipality of Jounieh, Libano; Andalusian Energy Agency, Spagna; National Federation Tunisian Cities, Tunisia; Municipality of Mnihla, Tunisia.

Fonte: Ufficio Stampa