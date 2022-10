Rissa alla periferia di Prato: un uomo in prognosi riservata, cinque i feriti

Rissa ieri sera alla periferia di Prato. In totale sarebbero cinque i feriti, altrettanti gli arresti. Da quanto appreso lo scontro avrebbe visto contrapposti due gruppi di cittadini originari del Pakistan, tutti compresi tra 28 e 38 anni di età. Un uomo, con lesioni e un forte trauma cranico, è stato ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa è scoppiata, intorno alle ore 22, in via Viaccia, nel quartiere di Narnali, pare per motivi di tipo economico tra vicinato.