Servizio Civile all'Asl Toscana Centro, pubblicato il calendario dei colloqui. Selezione al via il 12 ottobre

Per partecipare alla selezione dei 28 posti e svolgere per un anno nell’Azienda Usl Toscana centro il Servizio Civile come Operatore Volontario, sono state presentate 170 domande.

Il bando è scaduto lo scorso 30 settembre ed era riservato ai giovani, con un’età compresa tra 18 e i 28 anni.

La selezione degli aspiranti operatori volontari si svolgeranno dal 12 al 21 ottobre e sul sito uslcentro.toscana.it sono pubblicati i calendari dei colloqui al link

I 28 volontari, una volta superata l’apposita selezione ed effettuato lo specifico percorso formativo, saranno impegnati per tutto il 2023 nel diffondere nei territori ricompresi nell’Azienda USL centro (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia) la cultura digitale, presenti nelle diverse sedi aziendali (territoriali e ospedaliere) e itineranti come “facilitatori digitali”: aiuteranno i cittadini, in particolare i più fragili e gli anziani, nell’utilizzo degli attuali sistemi informatici e quindi per accedere ai servizi on line e nella gestione delle app, messi a disposizione dalla regione. Toscana e dall’Azienda Sanitaria.

Fonte: Ufficio Stampa - AUSL Toscana centro