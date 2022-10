Storie di donne, a Balconevisi si parla di Norma Guerri

"Con il secondo ciclo di incontri dedicati alle figure femminili del nostro territorio, ci muoviamo anche nelle frazioni più piccole, in un viaggio alla scoperta di figure fondamentali, testimoni importanti della comunità - commentano l'assessora Elisa Montanelli e la presidente Elise Bianchi -. Norma Guerri fa parte di quei personaggi meno noti al pubblico, che vogliamo far conoscere perché, grazie ai due libri autobiografici e alle numerose poesie che ci ha lasciato, ci restituisce uno spaccato dell'epoca, del mondo del lavoro per come si presentava allora, pieno di fatica e di insidie, soprattutto per una donna, fornendoci anche una ricostruzione fedele e suggestiva della vita quotidiana, così come si svolgeva in un tempo passato che non è poi così tanto lontano dal nostro".