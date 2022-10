Viabilità in Chianti, accordi di progettazione in Città Metropolitana di Firenze

Studi di fattibilità, progetti e interventi per la viabilità sul territorio metropolitano del Chianti sono stati approvati in Consiglio metropolitano.

Il Consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Firenze, Francesco Casini, ha illustrato all'Assemblea gli accordi di progettazione e realizzazione, per interventi di sicurezza stradale, con i Comuni di San Casciano e Barberino-Tavarnelle.

Nel dettaglio gli interventi approvati dalla Città Metropolitana durante l’ultima seduta del Consiglio, per il Comune di San Casciano sono la progettazione e la realizzazione di una rotatoria nel centro abitato di Mercatale Val di Pesa tra la Sp 92 “Grevigiana per Mercatale” e via Mattoncetti. Con la stipula di questo accordo il Comune di San Casciano si impegna così a mettere a disposizione della Metrocittà il progetto esecutivo per l’opera.

Mentre la Città Metropolitana di Firenze s’impegna in qualità di Ente proprietario dell’infrastruttura, a stanziare risorse pari a 100.000,00 euro, ad assumere il ruolo di stazione appaltante della fase esecutiva e a provvedere alla realizzazione dell’opera.

Due invece gli accordi con il Comune di Barberino-Tavarnelle: il primo è relativo alla realizzazione di un marciapiede e di nuova illuminazione pubblica, anche nelle rotatorie, in località Chiano sulla Sr 429 via Pisana quasi al confine con il Comune di Poggibonsi, dal Km 40+920 al Km 40+409, e un tratto della SP63 dal Km 0+000 al km 0+220;

Il Comune di Barberino-Tavarnelle, con la sottoscrizione di questo accordo con la Città Metropolitana si impegna ad affidare entro il 31 dicembre l’incarico della progettazione-definitiva e esecutiva del marciapiede; entro il 31 marzo 2023 a provvedere alla necessaria verifica e validazione del progetto esecutivo e ad assumere il ruolo di stazione appaltante dell’intervento; alla realizzazione delle opere entro il 31 dicembre 2023 comprese tutte le relative attività riguardanti i collaudi statici e tecnico amministrativi.

La Città Metropolitana di Firenze, per parte sua, garantirà la totale copertura finanziaria dell’opera corrispondendo al Comune di Barberino-Tavarnelle 500.000,00 euro nel modo seguente: 50.000,00 (cinquantamila) entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo (annualità 2022); 150.000,00 (centocinquantamila) euro all’aggiudicazione definitiva (annualità 2023); 150.000,00 (centocinquantamila) euro al raggiungimento del 50% dei lavori (annualità 2023); 100.000,00 (centomila) euro all’emissione del conto finale (annualità 2023); la restate parte 50.000,00 (cinquantamila) euro entro 60 giorni dall’emissione del collaudo.

L'altro accordo riguarda la realizzazione, in località Marcialla, di una zona con il limite di velocità a 30 Km/h, la creazione di sensi unici alternati in parte a vista ed in parte con semaforo e passaggi pedonali lungo il tratto stradale della Sp 49 "Certaldo-Tavarnelle" da via S. Francesco, Km 3+080, a via Case Periferiche, Km 2+930 nello specifico.

In questo intervento il Comune di Barberino-Tavarnelle si impegna ad affidare, entro il 31 dicembre, l’incarico della progettazione definitiva e esecutiva delle opere; effettuare l’eventuale procedura di acquisizione delle aree entro il 31 marzo 2023; assumere il ruolo di stazione appaltante dell’intervento; realizzare l'intervento entro il 31 dicembre 2023.

La Città Metropolitana di Firenze dal canto suo si impegna a corrispondere al Comune di Barberino-Tavarnelle 200.000,00 come segue: 30.000,00 (trentamila) euro entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo (annualità 2022); 80.000 euro (ottantamila) all’aggiudicazione definitiva (annualità 2023); 80.000 (ottantamila) al raggiungimento del 50 per cento dei lavori (annualità 2023); la restate parte pari ad 10.000,00 euro entro 60 giorni dall’emissione del collaudo.

“Sono due accordi importanti, risultato di una stretta collaborazione e del dialogo tra Metrocittà e i Comuni del territorio – commenta Casini – per la realizzazione di interventi necessari per garantire maggiore sicurezza stradale, protezione ai pedoni e a chi transita per le strade metropolitane. Due interventi, per cui ringrazio per il lavoro congiunto i sindaco di San Casciano e Barberino Tavarnelle, attesi dalla cittadinanza, per cui la Metrocittà si è spesa con impegno”.