Vuoi conoscere "Il Chebicché"? Ultimi posti per partecipare al laboratorio-presentazione

Ultimi posti disponibili per partecipare al laboratorio-presentazione dedicato alle storie di uno squaletto dal nome Chebicché, protagonista del libro "Il Chebicché, sembra ma non c'è". Il libro per bambini sarà presentato sabato 8 ottobre 2022, nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, in via dei Neri 15. Due gli appuntamenti in programma: il primo alle 10.30, il secondo alle 17.

L’incontro-laboratorio è rivolto a bambine e bambini da 3 a 7 anni, accompagnati da un adulto. Per prenotarsi è sufficiente scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare la sezione ragazzi della biblioteca al numero 0571 757873, indicando se si vuole partecipare all'iniziativa del mattino o del pomeriggio.

IL LIBRO - La parola 'chebicché', un po' strana ma così originale e poetica, nasce grazie a Pietro, il quale la utilizza per indicare uno dei suoi animali preferiti: lo squalo. Ed è questa parola che ha dato vita, quasi da sola, a una storia in rima, scritta dalla mamma di Pietro, Lucia, illustrata da Damiano Salvadori ed edita da Federighi Editori. Il racconto si riferisce a tutte le infinite variabili di diversità di cui è ricca la natura: fisiche, culturali, etniche, religiose, di genere e altre ancora. E riguarda soprattutto le emozioni così difficili da riconoscere, da comprendere e da gestire, da piccoli ma anche da grandi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa