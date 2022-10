A Montelupo ecco 'School of rock': ritorna il doposcuola musicale

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, riprende un progetto molto amato dai bambini e dai genitori di Montelupo.

“School of rock – il doposcuola musicale” è stato progettato per la prima volta nel 2019 a seguito dell’indagine, condotta dal Comune di Montelupo Fiorentino, “Quello che le donne non dicono”, volta proprio a intercettare esigenze e bisogni delle donne di Montelupo.

Una delle maggiori difficoltà emerse è la difficoltà della conciliazione dei tempi fra lavoro e famiglia.

«I risultati dell’indagine ci hanno indotto a riflettere su una proposta che potesse da un lato offrire ai ragazzi un modo per trascorrere un “tempo di qualità” e dall’altro di ampliare l’orario in cui possono stare a scuola. È così che è nata l’idea di un laboratorio /corso musicale.

La conciliazione dei tempi è una delle gradi tematiche che affrontiamo quando si parla delle difficoltà delle famiglie a fare i figli e poi a gestire la quotidianità. È compito del pubblico colmare le lacune che si creano dal cambiamento sociale e culturale, dove non c’è più una famiglia di origine in cui i nonni hanno un ruolo di supporto nella cura dei figli. Cambiano i paradigmi e non dobbiamo adeguarci. School of rock è un’idea piccola e semplice, tuttavia un esperimento non banale per un comune delle dimensioni di Montelupo. Ma che ci consente di riflettere su un modello che poi eventualmente potremmo ampliare coinvolgendo altre realtà del territorio. Intanto, finalmente, riusciamo a ripartire!», afferma Stefania Fontanelli, assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità.

Il progetto si ripropone quest’anno in versione ulteriormente allargata, con una durata che va da fine ottobre fino a fine maggio, due volte a settimana (il lunedì e il mercoledì), in continuità con l’orario scolastico pomeridiano delle scuole primarie (lunedì e mercoledì, infatti, hanno il tempo pieno anche i bambini che frequentano le classi a moduli). L’orario di uscita diventa così le 17.45.

Il doposcuola inizierà lunedì 24 ottobre, mentre per fare domanda ci sarà tempo da lunedì 10 ottobre a martedì 18 ottobre. Ci si potrà iscrivere inviando l’apposito modulo compilato e sottoscritto da entrambi i genitori alla mail biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

I posti disponibili sono in tutto 50, suddivisi in due gruppi da 25 bambini ciascuno.

In caso di un numero di domande superiori ai posti disponibili sarà formata una graduatoria che terrà conto solo dell’ordine di arrivo delle domande.

I laboratori saranno condotti da educatori musicali del CAM (Centro Attività Musicali) di Empoli, con lunga esperienza alle spalle in questo ambito.

Alla fine dell’anno scolastico è previsto un saggio finale che darà conto del percorso svolto a scuola dai bambini.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa