Archeologia ritrovata, firmato importante accordo a Pontedera

All'interno della manifestazione "Archeologia ritrovata", che per tre giorni vedrà la Valdera protagonista, Pontedera ha ospitato questa mattina un interessante confronto dedicato al mondo della scuola, con l'illustrazione e la discussione di progetti formativi per apprendimenti informali in ambito culturale.

Momento clou dell'iniziativa la firma dell'accordo tra Andis ( associazione nazionale dirigenti scolastici, rappresentato dalla presidente Paola Bortoletto ) e i Gruppi archeologici d'Italia ( col direttore nazionale Gianfranco Gazzetti ) alla presenza, per l'Amministrazione Comunale, del vicesindaco Alessandro Puccinelli.

"Firmiamo per ribadire un legame con la cultura e con i territori - ha spiegato Bortoletto - lo scopo è quello di raggiungere un bene comune che è nel nostro codice etico, facendo sì che crescano cittadini consapevoli e che possano valorizzare il proprio patrimonio e custodirlo".

Fonte: Ufficio stampa