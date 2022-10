Area sgambatura cani per la frazione di Avane, lavori lungo la Vela

Tutto pronto per il via ai lavori per la realizzazione dell'area per la sgambatura cani, in via Magolo nella frazione di Avane. Nei giorni scorsi, è stata infatti approvata la perizia relativa al progetto e sono stati affidati i lavori per un importo complessivo di circa 12mila euro: l'intervento prenderà il via nel mese di ottobre e durerà per circa un mese.

L'area per la sgambatura dei cani è un servizio atteso nella frazione: la richiesta della realizzazione dello spazio era stata presentata all'amministrazione comunale direttamente dal Comitato di quartiere di Avane. La giunta ha espresso parere favorevole e l'ufficio Tecnico comunale ha quindi predisposto un progetto che prevede la realizzazione di due aree distinte per la sgambatura dei cani, lungo Via Magolo, individuate nell’area a verde adiacente al muro di recinzione dell’ex mercato ortofrutticolo: lo spazio sarà delimitato con rete metallica plastificata con cancelli di accesso di una larghezza adeguata a permettere l'accesso dei mezzi per la manutenzione del verde. In più, saranno realizzati percorsi pedonali in mattonelle di cemento.

"Questo progetto arriva alla fine di un percorso partecipativo intrapreso con il Comitato di quartiere di Avane - spiega l'assessore comunale con delega alla Tutela degli animali - Proprio su sollecitazione dei componenti del Comitato, abbiamo cercato di capire quali fossero le esigenze del quartiere e una di queste era appunto l'area sgambatura per i cani. La struttura sarà realizzata in modo tale da poter essere utilizzata e gestita al meglio, divenendo così un luogo dove i cani possano muoversi in sicurezza ma anche un luogo di socialità: le persone che lo frequenteranno avranno modo di trovare uno spazio di incontro e condivisione. Dal punto di vista della gestione, sarà stabilita la formula più efficace: di certo, la presenza del Comitato di quartiere ci dà importanti garanzie anche in questo senso, anche se questa struttura è destinata a diventare un punto di riferimento non solo per chi vive ad Avane ma anche per una parte di città, in particolare la zona Ovest. Quello che ci tengo a sottolineare è che la nostra attenzione nei confronti degli animali è costante: di fronte a ogni richiesta che ci arriva dai cittadini, cerchiamo di dare risposte concrete".

"L’idea di uno spazio per il benessere e la tutela dei nostri amici a quattro zampe sta per realizzarsi ad Avane, in via Magolo nel giardino che costeggia la Vela Margherita Hack - sottolinea Sonia Nazzi, referente del Comitato di quartiere - Possiamo dire che il Comitato di quartiere insieme all’amministrazione comunale ha lavorato per molto tempo su questo progetto, modificandolo più volte. L’area di sgambatura consentirà ai nostri cani di muoversi liberamente, facendo amicizia con i loro simili e favorendo anche le relazioni sociali tra le persone".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa