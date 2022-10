“Cambio medico”: aperture straordinarie dei presidi di Capraia e Limite e di Montopoli

Nei prossimi giorni sono in programma alcune aperture straordinarie ad accesso diretto nei presidi territoriali di Capraia e Limite e di Montopoli, in cui i cittadini potranno recarsi per effettuare il “cambio medico”.

Di seguito il dettaglio.

Presidio di Capraia e Limite: aperto nei giorni 13 e 20 ottobre dalle ore 14 alle ore 17

Presidio di Montopoli: aperto il giorno 14 ottobre dalle ore 14 alle ore 17

L’Azienda ricorda che è possibile scegliere un nuovo medico anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Toscana Salute.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa