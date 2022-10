Career Week, a UniSi 60 aziende per una settimana di appuntamenti

Sono oltre 2300 i curricula presentati da laureati e studenti alle oltre 60 aziende partecipanti alla Career Week dell’Università di Siena, che si terrà dal 10 al 13 ottobre in Ateneo. Sono adesso in corso le operazioni di preselezione da parte delle imprese e le convocazioni ai colloqui.

Per facilitare l’incontro con i giovani l’Ateneo ha messo a disposizione una piattaforma dedicata che permette di prenotarsi ai colloqui.

Gli studenti e le studentesse interessati di qualunque ambito disciplinare avranno comunque la possibilità di recarsi in qualsiasi sede per proporsi ai recruiter.

La Career Week prende il via lunedì 10 ottobre al Rettorato con l’apertura alle ore 9.30 dei desk aziendali. Nei giorni successivi, nelle varie sedi, oltre ai “classici” desk aziendali per i colloqui, si terranno i meeting point durante i quali i manager delle risorse umane terranno presentazioni aziendali, simulazioni di colloqui e processi di recruiting.

Lunedì 10 ottobre alle ore 10.30 nell’Aula Magna del Rettorato si terrà il seminario inaugurale “DSA e lavoro”. Oltre al Rettore Francesco Frati parteciperanno le delegate al placement e all’orientamento, Claudia Faleri e Maria Rita Digilio. Interverranno come relatori esterni: Giacomo Stella, responsabile scientifico dei Centri SOS Dislessia e fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, Valentina Campanella, logopedista, laureata in psicologia e tecnico dell’apprendimento, in attività presso il Centro Dedalo di Siena e, in collegamento, Susanna Marchisi, former Executive Director in IBM Italia e presidente Comitato DSA e Lavoro dell'Associazione Italiana Dislessia.

Sono poi previsti incontri durante la giornata e in quelle successive.

Si inizia il 10 ottobre, alle 13.30 in Rettorato, con il gruppo Decathlon che proporrà il “Recruiting Sport Game”, un gioco a squadre sulle capacità di lavoro di gruppo e orientamento all’obiettivo.

L’11 ottobre alle ore 10, sempre in Rettorato, si terrà l’appuntamento con Procter&Gamble, che condividerà consigli su come creare il proprio brand per entrare nel mondo del lavoro.

Poi alle 16.30 si terrà l’incontro con gli USiena Alumni, con l’evento “Adotta una Skill”, sulle qualità più richieste nel mondo del lavoro. A chiusura si terrà un aperitivo di networking.

Gli appuntamenti proseguiranno il giorno successivo, il 12 ottobre alle ore 10 al complesso didattico San Miniato si terrà il meeting point con GSK Vaccines.

Mentre il 13 ottobre alle ore 10, nell’aula Romani del complesso didattico San Francesco, è in programma l’incontro con Banca Monte dei Paschi di Siena.

Nell’occasione della Career Week il dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali organizza, per l’11 ottobre alle ore 9.30, la tavola rotonda “Stage Dispi Multiplayer: le imprese si presentano”, per far conoscere agli studenti le opportunità di stage. L’incontro si terrà presso la sala conferenze del complesso didattico di via Mattioli, e sarà a cura della professoressa Maria Vella.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa