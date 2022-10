Estate Fiorentina, oltre 1.100 eventi e un milione di presenze nel 2022

Oltre 1.100 eventi, più di un milione di presenze, 146 soggetti coinvolti, 15 grandi festival e 4 progetti speciali, il tutto in 4 mesi di attività culturali. Sono i numeri dell’Estate Fiorentina 2022 che si è appena conclusa. A fare il bilancio della rassegna questa mattina la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini, assieme a tutte le realtà che hanno partecipato. Gli eventi culturali però non si fermano. Ha preso il via infatti la nuova rassegna promossa dal Comune di Firenze, Autunno Fiorentino, con oltre 300 appuntamenti, fuori dal centro storico, e 17 soggetti coinvolti. E già si pensa all’Estate 2023, con uno stanziamento di circa 1 milione e 700 mila euro. Tra le novità annunciate per l’edizione del prossimo anno, ‘cresceranno’ le Piazze dei Libri, che andranno anche in periferia, e arrivano due grandi eventi, uno che coinvolgerà le orchestre giovanili e un altro speciale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. ​

“Numeri importanti, eventi che hanno riguardato tutte le discipline artistiche, l’80% dei quali si è svolto nei quartieri: teniamo molto a questo modello di cultura diffusa che va nelle piazze e nei quartieri intercettando tanti cittadini. - ha illustrato la vicesindaca Bettini - Dal 2015 ad oggi di fatto sono state quadruplicate le risorse. A fronte di 1,7 milioni di risorse pubbliche si è innescato un circolo virtuoso di risorse private che ha fatto da effetto moltiplicatore arrivando alla cifra di oltre tre milioni e mezzo di euro complessivi tra sponsor e bigliettazione relativamente agli eventi di quest’edizione 2022. Gli eventi speciali hanno preso il via il 27 maggio con Tre passi avanti dedicato a Erriquez, poi la rassegna su quel decennio così speciale e innovativo che sono stati gli anni ‘80 a Firenze e poi il progetto dedicato al centenario della nascita di sei grandi scrittori, che ha portato e diffuso la grande letteratura. Gli eventi alle Cascine sono stati molto frequentati e valorizzano il parco sempre di più come presidio sociale e culturale. Gli spazi estivi che sono stati protagonisti nei cinque quartieri rientrano nelle azioni per una movida più sostenibile, permettendo una maggiore delocalizzazione delle iniziative. Ora gli eventi culturali continuano con la programmazione già avviata della rassegna Autunno Fiorentino. Per quanto riguarda l’edizione 2023, stiamo lavorando per anticipare il bando a primi di gennaio, sappiamo quanto è importante avere tempo per la programmazione, per l’amministrazione e per tutti i soggetti coinvolti. Visto il successo confermiamo la Piazza dei Libri ma la rafforzeremo per portare letteratura nei quartieri, con eventi in cinque piazze, una per quartiere. C’è l’impegno, poi, per un grande concerto delle orchestre giovanili di tutta Italia, fiorentine e non, in una delle piazze più belle della nostra città, un momento collettivo che valorizza talenti giovanili. Infine, lavoreremo a un evento dedicato al 2 giugno, un grande spettacolo per raccontare la storia e la nascita della Repubblica. Concludo col ringraziare tutti i soggetti, una bellissima rete di tante associazioni e istituzioni culturali che sono la vera ricchezza della nostra città. Un patrimonio importante da valorizzare, promuovendo sempre di più interconnessioni e sinergie, questo è quanto abbiamo fatto e abbiamo intenzione di continuare a fare”.

Un budget record quello messo in campo dal Comune quest’anno per l’Estate Fiorentina, 1,7 milioni, tra risorse proprie del Comune di Firenze, fondi Pon Metro e lo sponsor Toscana Energia; una cifra che ha quasi ‘doppiato’ il milione dell’anno precedente, su un costo complessivo delle iniziative, tra eventi diffusi, progetti speciali e festival, di 3 milioni e 650mila euro.

Il programma di quest’anno ha visto tra i progetti speciali quello dedicato a Erriquez, il frontman della Bandabardò, una rassegna dedicata agli anni Ottanta, con una serie di eventi culturali e artistici che hanno ricreato atmosfere e suggestioni fiorentine di quel decennio, il progetto “Letteratura 1922-2022” pensato in occasione della ricorrenza del centenario dalla nascita di Luigi Meneghello, Beppe Fenoglio, Pier Paolo Pasolini, Raffaele La Capria, Giorgio Manganelli e Luciano Bianciardi e l’esordio de Le Piazze dei Libri. Quest’ultima iniziativa il prossimo anno tornerà come evento diffuso in tutta la città. Tra i progetti speciali 2023 annunciati oggi, poi, un grande concerto con le orchestre giovanili, in una location suggestiva da individuare e poi uno spettacolo con letture sceniche e musica dedicato alla storia repubblicana che verrà organizzato per il 2 giugno.

Grande successo anche quest’anno per i consueti 15 grandi Festival, che torneranno anche nel 2023: Firenze Jazz Festival, Secret Florence, Apriti cinema, Genius loci, Firenze dall’alto, Musart, Florence Dance Festival, Sagrati in Musica, La città dei lettori, Festival au desert, Lattexplus, Copula mundi, Florence Folks Festival, Italian Brass Week, Cirk Fantastik!.

Successo anche ‘online’ per i canali dell’Estate Fiorentina, con oltre 930mila views, più di 325 mila persone raggiunte e più di 68mila interazioni.

Da fine settembre a dicembre è il momento di “Autunno Fiorentino”, nuova rassegna promossa dal Comune e finanziata attraverso un avviso pubblico da 1,2 milioni di euro derivanti dal ‘Fondo periferie’ del Ministero della Cultura. Al centro del progetto le periferie, con attività di spettacolo dal vivo volte all’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale. Teatri, piazze, ma anche biblioteche, circoli, tantissimi luoghi più o meno consueti diventano sedi di concerti, presentazioni eventi, momenti di formazione e spettacolo. Sono più di 300 gli appuntamenti messi in campo dai 17 soggetti vincitori del bando che sono Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Orchestra Regionale della Toscana, per la sezione Grandi eventi, Associazione culturale Centro nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Elsinor società Cooperativa sociale, Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, Chille de la Balanza società Cooperativa, Associazione di promozione e produzione culturale Toscana Classica, Associazione L’Homme Armè, per la sezione Medi eventi, e infine Associazione culturale di promozione sociale Il Teatro delle Donne, Associazione Music Pool, Associazione culturale Teatro Puccini, Associazione culturale la compagnia delle Seggiole, Associazione culturale Versiliadanza, Compagnia Lombardi Tiezzi società cooperativa a.rl., Associazione Teatri di Imbarco E.T.S., Associazione culturale Arca Azzurra per la sezione Piccoli eventi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa