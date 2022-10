Frana in via Nova a Colle Val d'Elsa: senso unico alternato

Senso unico alternato con semaforo e limitazione al traffico Via Livini-Viale Rimembranza, già “Via Nòva”. A causa di un evento franoso, si è reso necessario inibire il transito veicolare ai mezzi di trasporto con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulla via Livini e Viale delle Rimembranza (SS 68).

Sul tratto di strada potranno verificarsi code, rallentamenti e situazioni di possibile disagio. L’amministrazione comunale, pertanto, raccomanda la massima attenzione da parte degli utenti in questo periodo di limitazioni.

Per facilitare il ricorso alla viabilità alternativa, è stata predisposta idonea segnaletica temporanea. Per mezzi con peso superiore a 35 quintali si consiglia di utilizzare la Strada delle Lellere. Infine, si comunica che sono in corso da parte del personale del servizio lavori pubblici le verifiche tecniche dirette a monitorare il fenomeno e individuare le soluzioni di messa in sicurezza e consolidamento della strada funzionali al ripristino della ordinaria viabilità.

Fonte: Comune di Colle Val d'Elsa - Ufficio stampa