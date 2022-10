In partenza la stagione della Cerretese Pallavolo

La Prima Divisione Ca.Ma., ancora fresca di promozione a punteggio pieno, sarà di scena alle 21 sul campo della Sales Volley, che nella passata stagione militava in Serie D. Un esordio impegnativo quindi per le ragazze di Coach Marco Angiolini e Chiara Bagnoli, in un campionato da vivere da protagoniste: la rosa è molto simile a quella dell’anno scorso, con l’aggiunta della banda Ottavia Manfredini e l’assenza di Bianca Squarci e Sara Grilli, reduci dalla maturità e da scelte universitarie che le porteranno lontano da Cerreto Guidi.

Sempre alle 21, sempre a Firenze ma sul Campo della Liberi e Forti, farà l’esordio l’Under 16 Pizza Pazza a Pezzi di Gaetano Capasso impegnata nel campionato di Terza Divisione. Le ragazze, oltre a questo campionato “adulto”, avrebbero avuto il diritto di disputare il girone Eccellenza Under 16 insieme all’elite della pallavolo fiorentina ma il comitato territoriale non è riuscito ad organizzarlo a causa delle troppe defezioni e quindi disputeranno a partire dalla prossima settimana un girone “normale” targate Prime 365. Le ragazze in Terza Divisione avranno in panchina Coach Sara Silvestri affiancata proprio da Gaetano Capasso, Direttore Tecnico della società cerretese.

La Cerretese schiererà ben 3 gruppi Under 16 composti dalle 38 tesserate nate negli anni 2007/2008 e suddivise ad inizio stagione in gruppi omogenei per permettere una migliore crescita ad ogni atleta. Oltre a quella allenata da Capasso ci saranno l’Under 16 Sportface Verde di Sara Silvestri, che esordirà giovedì 13 alle 19 a Cerreto contro Firenze Ovest e l’Under 16 Sportface Bianca di Alessandra Pellegrini anch’essa impegnata giovedì 13 alle 21 sul campo del Chianti Volley Rossa.

Coach Pellegrini gestirà anche l’Under 18 Paimex, impegnata all’esordio mercoledì 12 alle 21 sul campo del New Volley Fucecchio.

L’Under 14 Berti Informatica guidata da Gaetano Capasso scenderà in campo all’esordio domenica 16 alle 10.30 al palazzetto di Cerreto Guidi contro Valdarninsieme nel girone Eccellenza: 10 partite di alto livello attendono le biancoverdi in un girone dall’alto tasso tecnico che porterà indubbi benefici oltre ad ovvie difficoltà a tutte le squadre del girone.

Ancora in attesa di gironi e calendari l’Under 13 Coop di Chiara Bagnoli, che sta affinando la preparazione partecipando a tornei ed amichevoli e l’Under 12 Scatolificio Brogi di Alessandra Pellegrini ed Asia Maccari, un gruppo completamente nuovo in uscita dal minivolley della scorsa stagione.

A proposito di minivolley, i corsi sono ripartiti con numeri da record e già quasi 70 bambine iscritte che portano al nuovo record di tesserate, superato già ad inizio stagione.

Ci sono tutte le premesse per un’altra stagione di crescita sia a livello qualitativo che quantitativo, forti di uno staff tecnico mai così unito e preparato e di un entusiasmo che continua ad autoalimentarsi.

Fonte: Ufficio Stampa