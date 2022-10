Incidente in un cantiere a Colle val d'Elsa: 55enne ricoverato a Le Scotte

Incidente sul lavoro a Colle Val d'Elsa, nel Senese, dove un uomo è precipitato da un'altezza di circa 3 metri all'interno di un cantiere in località Agrestone.

Il 55enne è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Le Scotte di Siena; fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita e stanno proseguendo gli accertamenti clinici per aver riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Attivato il personale della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) dell'Asl. Le cause della caduta sono ancora al vaglio.