Infioratori Fucecchio, trasferta prestigiosa in Messico

Se il 2022 del gruppo infioratori della Pro Loco è stato un anno on road, il Messico non poteva che essere la ciliegina sulla torta. L'infiorata di Fucecchio è sbarcata oltreoceano, precisamente a Uriangato, in occasione del “7° Encuentro internacional de alfombristas“. Un incontro al quale una infioratrice fucecchiese ha partecipato insieme ad altri tre infioratori italiani provenienti da Liguria, Lazio e Marche, che hanno preso parte alla squadra dell’Associazione nazionale delle infiorate artistiche, di cui la Pro Loco di Fucecchio è tra i soci fondatori. Nell'occasione, con la collaborazione di aiutanti locali e con l'utilizzo di garofani e crisantemi, è stato realizzato un quadro dedicato all’Italia con uno skyline di alcuni dei principali monumenti italiani stilizzati, il cui bozzetto è stato creato proprio dal gruppo infioratori di Fucecchio.

Un viaggio che ha permesso di arricchire il bagaglio culturale del gruppo infioratori della Pro Loco e, al tempo stesso, far conoscere oltreoceano l'infiorata di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa